黃色小鴨冬日重游高雄 陳其邁手作鴨鴨雞蛋糕與遊客分享
黃色小鴨10年後重返高雄，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」一開幕，旋即引爆賞鴨熱潮，童趣療癒般的形象風靡大小朋友，市長陳其邁再次走訪小鴨展場並學習手作鴨鴨造型雞蛋糕、日式和菓子，現場分送給小遊客們享用，歡迎大家到高雄追鴨、品嘗在地特色美食，絕對會讓大家滿載而歸、流連忘返。
記者郭凱杰／高雄報導
【Small Cake燒菓子】與【蒔米-日式御守燒】餐車，此次特別為了黃色小鴨的回歸，設計立體鴨鴨造型的限定品項，陳其邁也化身餐車店員，量測溫度、麵糊倒入模具，每個步驟都顯得熟練上手、有模有樣，一點也沒有難倒他，令人「呱」目相看。
陳其邁親自手作可愛又療癒的鴨鴨造型雞蛋糕及紅豆和菓子，見到製作完成的點心餅乾成品，直呼太過療癒捨不得入口，並將剛出爐、熱騰騰又香氣十足的邁邁雞蛋糕，一一遞給小遊客享用、分享歡樂鴨！許多民眾見到陳其邁，紛紛停留拿起手機圍觀搶拍、向市長大聲問好，陳其邁也對民眾的合影請求來者不拒，展現十足親和力與高人氣。
餐車的老闆是一對年輕兄妹檔，當初看到青年局的青年攤車輔導品牌計畫，兩人決定前往諮詢，該計畫提供專業顧問諮詢輔導，兄妹兩人諮詢後受益良多且順利創業，經營屬於自己的餐車。
陳其邁與哥哥陳智翔在製作過程中，也回憶起10年前的黃色旋風，當時港邊只有一隻黃色小鴨，當年哥哥就讀大學一年級，妹妹陳儀玲還是位國中生，陳其邁訝異哥哥10年後外表看起來依舊像個大一生，一點都沒有變，而哥哥也笑回他和陳市長一樣都是娃娃臉，兩人互動熱絡有趣。
「我們準備了美味的餐飲市集，周邊的鹽埕、哈瑪星更是美食小吃的集散地；來高雄，不用擔心餓肚子，要煩惱的只有你每樣都想品嚐」陳其也熱情邀請大家到高雄追鴨，享受南臺灣冬日暖陽與熱情。