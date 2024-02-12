福原愛享受情人節！巧克力疑悄示愛橫濱大谷翔平 幸福笑容露餡
福原愛、江宏傑這對昔日的金童玉女，已經離婚2年又7個月，福原愛早在離婚前，就被爆出與當時已婚的「橫濱大谷翔平」過從甚密，還被抖出寫給男方的情書，種種事蹟都讓她的形象直線下跌，她只能將事業重心轉往大陸，積極在大陸的社群平台與粉絲互動。而2月14日情人節將至，福原愛則是在社群媒體上貼出自製巧克力的材料，看來心情似乎不受影響，依舊享受與「橫濱大谷翔平」的戀情中。
記者吳雨婕／綜合報導
福原愛於今（12）日稍早在社群媒體「小紅書」貼出多張照片，照片中可以看到她手上拿著草莓、竹籤，打算串成草莓串，臉上掛著大大的笑容；桌上則是擺著黑巧克力、白巧克力，以及其他配料，看起來似乎是為了製作情人節巧克力做準備。
福原愛在內文寫道：「猜我在做什麼？」也在文章內表示：「情人節」、「巧克力」、「DIY」、「草莓的神仙吃法」、「草莓巧克力」，充滿浪漫情懷。許多支持她粉絲也紛紛留言回應：「做給誰的呢」、「手工愛心巧克力」、「期待愛醬做的巧克力。」事實上，福原愛離婚後，一度傳出與「橫濱大谷翔平」同居，小倆口也時常被拍到同進同出，不過日前因為家務事鬧上媒體版面，所以轉為低調，而西洋情人節即將到來，福原愛立即動手做手工巧克力，讓人忍不住多做聯想。
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