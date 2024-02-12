瑀熙遇態度超差彩券行！問100元刮刮樂 老闆娘當面喊「煩死了」
YouTuber瑀熙因擔任電玩實況直播主走紅，也曾和YouTuber團體「反骨男孩」合作拍片。過年期間，許多民眾會到彩券行買刮刮樂試手氣，瑀熙也打算花5000元來刮刮樂，她走進彩券行後，當場詢問老闆娘有沒有100元的刮刮樂，老闆娘口氣不耐煩地說：「有啊」，之後還在他們面前脫口「煩死了」，態度之差讓瑀熙直接走出去直呼「我100塊都不想要在這裡消費。」
記者薛羽彤／綜合報導
瑀熙拍攝過年刮刮樂的影片，她表示打算花5000元買刮刮樂，選擇較小的面額100、200元可以刮比較久，來到開過頭獎的彩券行，之後她進店裡詢問老闆娘有沒有100元的刮刮樂，老闆娘口氣不耐煩地說「有啊」，接著整個人邊離開邊說：「是要來開玩笑的嗎」、「好啦就這樣就好了」、「煩死了」。
面對老闆娘的態度，瑀熙傻眼離開店裡，表示「只是正常問她問題，一開始就不耐煩，她直接走掉說，我不想服務他們啦，煩死了」，瑀熙坦言面對這種人，完全不想進門消費，「妳講那麼大聲給我們聽幹嘛？她（老闆娘）今天這樣子，我100塊都不想要在她店裡消費。」
網友看到後也嗤之以鼻直呼，「她本來平常態度就沒有很好」、「這是啥態度，無言的店家」、「看完Google評論，態度確實差」、「可以投訴資格可能會被拔，畢竟開店是抽籤的」，網友發現瑀熙片中有拍攝到地址，不少人也特別點出來，防止民眾踩雷。不過也有網友認為，影片經過剪輯，只留下對店家不利的片段，「重點你們拍就拍剪輯對你們有利的話要幹嘛，故意影響人家店家生意喔⋯⋯還是沒有被服務到惱怒來陷害店家？」
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