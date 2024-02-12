小S自拍模糊許老三！被說「把女兒拍成鬼」 本人親回8字超嗆辣
藝人小S（徐熙娣）2005年與圈外人許雅鈞結婚，婚後育有三個女兒，她時常在社群上分享家庭生活。昨（11）日小S在IG上曬出與許老三的合照，不過女兒被拍得很模糊，引來網友留言「妳怎麼把妳女兒拍成鬼一樣」，小S也正面回擊「故意的啦！懂不懂啊。」
記者薛羽彤／綜合報導
小S昨日在IG發文，曬出女兒手寫的毛筆字，表示「今年許老三寫的字是孝！她說是我逼她的，但寫的挺好的啊！重點，要實行」，小S自拍與女兒合照，但畫面中的許老三手比YA臉蛋模糊不清，只留下清晰美麗的媽媽，讓網友看不下去直呼「妳怎麼把妳女兒拍成鬼一樣，會不會拍照，對焦不要只對著自己 your daughter is off focus」。
小S遭到網友批評，她也正面回應「故意的啦！懂不懂啊」，也有網友笑說：「許老三糊掉了，是因為這張S姐最滿意自己嘛，所以就出賣了她哈哈哈」，小S也表示「她要求的」。另外，有網友詢問「姐，那老三目前有沒有孝？」小S回答「時有時無」。
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