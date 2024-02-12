關之琳親教學拜年穿搭！紗裙遮不住好身材 61歲凍齡美貌曝光
正值農曆年節，許多藝人紛紛在社群媒體上傳拜年影片，其中61歲的「香江第一美人」關之琳，也在社群媒體上傳多支與過年有關的影片，與粉絲互動，近日她則是上傳了拜年影片，只見影片中她的肌膚白皙、吹彈可破，狀態看起來非常好，凍齡模樣讓人羨慕不已。
記者吳雨婕／綜合報導
為了配合農曆過年，關之琳拍攝了許多關於過年的影片，除了分享過年要貼春聯、穿新衣、準備紅包等，還分享過年見長輩、見同事、見閨密的穿搭，其中見長輩的穿搭裡，她穿著黑色亮片西裝外套，加上透膚的黑色紗裙，一雙筆直的雙腿隨著走動隱約露出，展現好身材。
還有一隻影片，則是關之琳手拿「財源廣進」字樣的春聯，桌上則是放著大大小小的元寶，以及糖果、紅包，她開心的說：「新年好，在新的一年，我祝賀大家龍騰虎躍、財源廣進、步步高升。」非常喜氣，而關之琳在影片中的狀態也非常好，皮膚白皙，加上擦了紅色口紅，更是顯得氣色極佳，凍齡模樣讓粉絲紛紛留言稱讚：「最美不過關之琳」、「怎麼樣才能娶到關之琳女神」、「關之琳姊姊真的好美啊」。
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