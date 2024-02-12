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MLB／Buehler趕不上開季不著急！喊話本季保持健康、回到顛峰

▲道奇Walker Buehler因傷勢問題確定趕不上開季。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇Walker Buehler因傷勢問題確定趕不上開季。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

洛杉磯道奇（MLB）在休賽季時先是簽下自由市場史上最大咖球員大谷翔平、山本由伸，與透過交易換來Tyler Glasnow補強先發輪值，但確定「少主」Walker Buehler因傷勢問題確定趕不上開季，但Buehler在今（12）日受訪時也談到自己的傷勢，更喊出今年的目標，「保持健康，回到顛峰狀態。」

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Walker Buehler自2017年登上大聯盟後，生涯至今都效力於道奇，但在2022年出賽12場，交出6勝、3敗、防禦率4.02的成績後，因手肘問題選擇進行TJ手術去年整季報銷，隨著開季即將到來，道奇球團則宣布Walker Buehler將趕不上開季。

但今（12）日Walker Buehler在牛棚練投完後，主帥Dave Roberts就表示，「Walker Buehler不會缺席賽季太久，並能在開季沒多久就能歸隊。」

Walker Buehler則在牛棚完後受訪表示，「如果我帶著健康的身體去比賽，我不會懷疑我的能力，我認為健康是最重要的事，通常TJ手術需要12到14個月來恢復，但我認為至少需要18到24個月，我經歷過兩次TJ手術，這沒有什麼不同，自己的復原進度，已經一次比一次更好。」

日前主帥Dave Roberts對於Walker Buehle的近況則喊話，「相信Walker Buehler在季絕對可以投出精彩的一年」，對於本季的目標，Buehler也透露，「今年就是希望保持健康，並回到2021年時的巔峰狀態，我想把正確的投球方式帶給球隊。」

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