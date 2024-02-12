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范瑋琪龍年被送暖！收餐巾紙告白信　遭揪「關鍵語病」

▲范瑋琪收到餐巾紙告白信，卻發現信上用的語句有語病。（圖／寬宏藝術提供）
▲范瑋琪收到餐巾紙告白信，卻發現信上用的語句有語病。（圖／寬宏藝術提供）

記者吳雨婕／綜合報導

范瑋琪先前因為失言風波神隱好一陣子，原本打算要在去年9月開唱復出，無奈開唱前夕又碰上老公陳建州（黑人）捲入「#MeToo」風波中，讓她的復出之路無限期延後。而今（12）日稍早范瑋琪在社群媒體上分享收到告白餐巾紙，沒想到卻被眼尖的粉絲發現告白字句有語病，質疑是自導自演。

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范瑋琪在社群媒體分享收到粉絲寫在餐巾紙上的告白信，上頭寫道：「Hello新年快樂，祝福你們能迎接更好的一年！加油！加油！范范本人好美，她的歌我還在聽！！！」范瑋琪則是在貼文中表示：「So so sweet ～今天心情好暖好暖，謝謝妳，雖然不知道妳是誰。」

▲范瑋琪將在9月8日台北流行音樂中心開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼范瑋琪在社群媒體上分享收到餐巾紙告白信。（圖／寬宏藝術提供、翻攝范瑋琪臉書）
▲范瑋琪在社群媒體上分享收到餐巾紙告白信。（圖／翻攝范瑋琪臉書）
 
一段溫馨的內容，被粉絲抓到餐巾紙告白信上的語病，因此質疑「人家寫給妳的嗎？怎麼會用『她』的歌我還在聽？還是你自導自演啊？」但也有人暖心給予范瑋琪打氣，「新年快樂」、「新年心存善念世界會美好，加油」、「加油喔」。




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