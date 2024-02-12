NBA／才剛轉隊就掛彩！ 熱火新援Terry Rozier無碰撞傷退
邁阿密熱火（NBA）在日前在交易截止日送出2927年首輪選秀權，向夏洛特黃蜂換來後衛Terry Rozier，但在今（12）日面對波士頓塞爾提克的比賽，在第3節上籃後，以右腳單腳落地，並隨即抱著右膝退場，在賽後根據熱火球團表示，「Terry Rozier將在今（12）日立即進行核磁共振。」
記者張志宇／綜合報導
比賽進行至第3節4分43秒時，Terry Rozier從右邊弧頂快速切入籃下上籃，遭到塞爾提克中鋒AI Horford犯規，並以右腳單腳落地，從慢鏡見到Rozier的膝蓋並沒有與對手有碰撞，比賽評述不禁齊喊︰「Oh，No！」，身旁的隊友們都十分沮喪。
Terry Rozier離場前上陣24分鐘，16投6中取得13分6助攻，本季Terry Rozier出賽39場，場均能貢獻20.7分、4.1籃板與6.4助攻，若傷勢嚴重缺席一段時間，無疑對熱火的戰力是一大損失。
此戰雙方你來我往，首節塞爾提克打出26:22攻勢，上半場結束由「綠衫軍」取得59:50領先，雖下半場熱火打出氣勢，分別在第3節與末節打出29:27、27:24攻勢，但可惜最終反撲無效，以106:110不敵塞爾提克終止近期2連勝，塞爾提克則是收下4連勝。