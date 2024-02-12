連假尾聲！明北返車流湧現　初四地雷路段一次看

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針對各區路況，北區方面，蘇家婷說，國道5號南、北向都有排隊車流，雪隧北向入口、南向入口在14:00都有車多情況，且因北部都會區多，國道1號南向湖口在14:00發生一起事故、造成約5公里回堵，但目前事故處理完畢、車流紓解，另國道1號北向汐止路段有車多情況，鶯歌系統到大溪南向也有車多情況。
蘇家婷指出，國道3號大甲路段有車多排隊的情況，行車速度僅40公里以下，國道3號北向竹山－南投也有車多壅塞情況；南區國道1號北向高科路段、國道3號北向柳營路段都有車多情況，新化系統－官田系統，以及九如－燕巢系統也有車多情況。
針對初四路況預測，蘇家婷指出，明（13）日將改以北向車流為主，國道5號北向宜蘭－坪林路段，今天晚上就會湧現北返車流，預估到凌晨03:00左右才會紓解，明天早上09:00過後就會一直有排隊車流在陸續出現，建議用路人早上09:00前就出發；台北都會區部份，國道1號北向苗栗－湖口路段，預估從15:00到23:00、國道3號北向關西－大溪路段從14:00到21:00都會有車多情況。
中部區域方面，蘇家婷說明，國道1號北向西螺系統－埔鹽系統、南屯－后里路段，從明天早上09:00開始，就會出現車多情況，車流可能持續到22:00以後才會紓解，國道3號則須注意龍井－大甲、竹山－中興等路段，中午過後就會有車多排隊情況，建議利用早上09:00前出發。
南區則需注意國道10號西向仁武－左營端路段，中午過後一直到晚上都有車多情況。
今天12:00至24:00期間，國道1號埔鹽系統、國道3號西濱等北向實施匝道封閉；12:00至21:00期間，國道1號虎尾、仁德北向，以及國道1號王田雙向實施匝道封閉。
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