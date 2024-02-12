台灣燈會台南登場！安平燈區集結50攤小吃 邊賞燈還能品嚐在地味
2024台灣燈會在台南舉辦，自2月3日起至3月10日盛大登場，其中「安平燈區」不只有無人機展演，還集結台南在地50攤街頭小吃和原住民特色餐點，不少遊客前來賞燈，還能大啖美食；主燈「高鐵燈區」則到2月24日才會亮麗登場，屆時更將有100攤經典夜市傳統小吃供遊客選擇品嚐。
記者林莞茜／綜合報導
今年「2024台灣燈會」在台南，也是台南市400年來的首場國際級活動，根據統計，安平燈區率先於2月3日啟燈，除了除夕當天休展外，春節期間湧入大量遊客賞燈、啖美食，大年初一單日參觀人次破40萬，加上晚間無人機、煙火加雷射及燈光秀的三合一空中展演，更是擠爆燈區現場，南市府特地加派接駁車疏導車流， 預計今（12）日大年初三將迎出遊人潮高峰。
台南市長黃偉哲也在臉書上分享，無人機展演是由台南在地的無人機國家隊操刀，以港區天空為舞台，藉由劇場的方式呈現，結合500架無人機、煙火、雷射燈光共演，展演時間將從初一到初四，每週末晚間19時45分演出，直到3月10日閉幕。
黃偉哲說，安平燈區與傳統「提燈籠、猜燈謎、看花燈」的方式不同，這次特別邀請16年前台灣燈會參展藝術家林鴻文擔任策展人，呈現台南在地文史脈絡及運河文化，以裝置藝術策展、穿插超過500場次的表演藝術。