全台10大賞櫻景點排行！陽明山第5名 冠軍能怒看2萬株、20種櫻花
不用辛苦飛日本，2024全台的櫻花季已經來臨，吸引民眾踏出家門，追尋櫻花絕美影蹤。其實台灣最早從一月下旬開始，高雄桃源山區就已有櫻花開放，而大部分櫻花期則於二月初開跑，將持續盛開至三月中旬，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「賞櫻景點」話題的網路聲量表現，了解網友熱議的賞櫻景點排行，第一名由「台中武陵農場」拿下，網路討論度高達3萬多則，是第二名「阿里山」將近3倍的網路聲量。
記者葉盛耀/綜合報導
觀察近一年網友針對「賞櫻景點」相關話題的討論，可以發現台中的「武陵農場」在社群中備受矚目，拿下網路聲量討論度的冠軍，這片被譽為「櫻花博物館」的農場擁有豐富自然景觀，共栽種逾2萬株櫻花樹，品種更是有將近20種，包括山櫻花、紅粉佳人、八重櫻和霧社櫻等，連綿延伸成3公里的櫻花步道，目前武陵農場櫻花已開，有網友到訪後大讚「不用去日本也可以賞大片櫻花」、「山櫻花開的很美，入口處河津櫻也盛開的很漂亮」、「有交通管制讓賞櫻人潮不會過於擁擠，櫻花滿開的景象好療癒」等。
另外，櫻花於每年的三月到四月才綻開的「阿里山」，拿下排行亞軍，粉紅櫻花灑滿整個「阿里山」山頭，有遊客表示「阿里山粉紅櫻花搭配萃綠茶園很有特色，邊品茗邊賞櫻好不愜意」，引起網友共鳴「喜歡阿里山上的吉野櫻，白裡透著淡淡的粉好清新」、「阿里山的櫻花美如雪」等。此外，阿里山的櫻花、日出、雲海、高山鐵路與神木，也被並稱為五大奇景。
第三名的「九族文化村」，則是日本櫻花協會認證的海外賞櫻名所，其盛大的櫻花祭典裡就舉辦了許多精彩活動，其中包括夜櫻點燈儀式、太鼓迎春活動，每天下午在櫻花湖畔還有原住民天籟美音，網友表示「在九族文化村賞櫻的好處，就是可以先去玩爆遊樂設施」，吸引網友認同回覆「還有搭纜車也超棒，可以俯瞰櫻花美景」、「九族文化村的夜櫻不可錯過」等。
另外，台北人喜愛造訪的「陽明山」則僅奪下第五名，今年櫻花季「花續陽明」已於2月初正式拉開序幕，為期40天的花季中，早開山櫻花、寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻將接續開放。
榜單中還包含第四名的福壽山農場、第六名的淡水無極天元宮、第七名的雲林草嶺石壁、第八名的高雄桃源寶山二集團櫻花公園、第九名的新竹司馬庫斯以及第十名的桃園的拉拉山。