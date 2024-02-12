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子瑜師妹團成軍5週年！ITZY全員開通IG帳號　Lia首發文令人動容

▲JYP娛樂旗下女團ITZY今日成軍5週年，全員開通IG帳號。（圖／翻攝自IG＠itzy.all.in.us）
▲JYP娛樂旗下女團ITZY今日成軍5週年，全員開通IG帳號。（圖／翻攝自IG＠itzy.all.in.us）

記者張一笙／綜合報導

JYP娛樂旗下韓國女團ITZY，今（12）日喜迎成軍5週年，ITZY粉絲專頁上感謝MIDZY（粉絲名）的支持，更在YouTube上釋出彩蛋〈MIDZY〉，感謝粉絲長久以來的支持。更令粉絲們意外的是成員們全部開通個人IG帳號，引發MIDZY熱議。Lia也在首發文寫下對粉絲們的告白，不到一天吸引超過83萬人點讚。

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▲ITZY在FB貼出對粉絲MIDZY們的感謝信。（圖／ITZY FB）
▲ITZY在FB貼出對粉絲MIDZY們的感謝信。（圖／ITZY FB）
ITZY自2019年2月12日發行單曲專輯《IT'z Different》出道，出道5週年後終於在今天開通個人IG帳號，讓5位成員們都能更自由地和MIDZY分享心情與互動。其中在去年因焦慮症暫停團體活動的Lia，雖然僅在今年的迷你八輯《BORN TO BE》 中僅參與Solo，仍和成員們一同開通個人IG帳號。

▲Lia因受焦慮症影響已停止團體活動一年，首發文引人動容。（圖／Lia IG）
▲Lia因受焦慮症影響已停止團體活動一年，首發文引人動容。（圖／Lia IG）
Lia在首篇發文寫下「Opening this account to share love for everything I cherish with my loved ones.」（開設這個帳號，是為了將我所珍惜的一切分享給我所愛的人。）其餘4位成員也同時貼出5人合照，顯見雖然Lia因病停止活動，但成員們之間的愛都沒有少。

▲ITZY成員們偷偷在個人帳號內藏彩蛋，將自己的名字融入帳號名當中。（圖／轉載自itzy.all.in.us IG）
▲ITZY成員們偷偷在個人帳號內藏彩蛋，將自己的名字融入帳號名當中。（圖／轉載自itzy.all.in.us IG）
有趣的是除了Lia之外，禮志、留眞、彩領及有娜幾人的帳號名稱都十分內藏玄機，紛紛把自己的帳號名稱取作常用英文句子，並將自己的名字放在裡面當彩蛋，相當有趣。

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