天氣預報／大年初四回暖！「2縣市」仍跌破6度 這日變天記得帶傘
今（12）日各地白天氣溫回暖，讓民眾走春迎來好天氣，前中央氣象局局長鄭明典表示，明日初四各地天氣依舊回暖晴朗，但日夜溫差大，晚間至隔日清晨仍有部分地區有10度左右低溫機會；下波天氣變化時間點為週五，北部、東北部天氣轉陰，有局部降雨。中央氣象署稍早也發布低溫特報，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫發生的機率。
記者賴禹妡／綜合報導
🟡大年初四天氣
鄭明典今日在臉書發文指出，初四環境轉為東南到偏南風，北部風力較今日減弱，白天高溫再回升1至2度，收假前低溫約逐日回升1至2度，但日夜溫差大，晚間至初五清晨仍受輻射冷卻作用影響，西半部局部空曠地區、近山區仍有10度左右低溫機會，一直到初六清晨大致都是類似溫度，提醒大家外出務必要應對溫度調整穿著。
🟡低溫特報範圍
氣象署指出，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意防範。
📍橙色燈號（非常寒冷）：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。
📍黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
鄭明典表示，下波天氣變化時間點為週五，受到東北季風短暫增強影響，北部、東北部天氣轉陰，有局部降雨，溫度約降至16至18度；台南以北沿岸則有6至7級陣風機會，感受上稍涼，其餘地區天氣無明顯變化。