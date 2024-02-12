郭鬼鬼47歲親媽長這樣！初二辣穿短裙拜年宛如少女「美到好誇張」
辣模郭鬼鬼擁有傲人好身材，被封為「雪乳戰神」。農曆新年到來，郭鬼鬼曬出親媽的照片拜年，47歲的媽媽獲讚是美魔女保養超好，身材也和郭鬼鬼一樣令人驚豔，網友看到後直呼「太美了！」
記者薛羽彤／綜合報導
郭鬼鬼初一曬出媽媽的照片拜年，寫上「初一吃素，我娘來拜年，有什麼想說的話，樓下告訴她喔。」郭鬼鬼的媽媽穿著和服，雖然口罩遮著下半臉，仍看得出是美女無誤。初二郭鬼鬼再度曬出媽媽的辣照，表示「三十年前的國民初戀回來了，她原本要穿長褲，我幫她換短裙配拖鞋有時尚吧！」
郭鬼鬼親媽年近半百，氣質與體態卻宛如少女，讓網友驚呼「這個是她老娘？！你們信嗎？這個根本就是她老姐啊！」、「太扯了！這姐姐吧！重點是這姐姐當阿嬤了欸」、「是姐姐吧！！」
事實上，去年12月郭鬼鬼就公開過媽媽的辣照，照片中，郭媽媽與街頭的年輕妹子打扮無異，頸部還戴黑色項圈，火辣風格有如「熟女版郭鬼鬼」。郭鬼鬼表示，「讓大家看看年輕時稱霸濁水溪以南，曾因參加女兒校慶造成交通阻塞2小時，畢業典禮被女兒同班男同學告白的這位47歲台南女子」。
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