腦神經名醫愛女林逸欣差點財富自由！老公靠1招中大樂透破萬元
每逢過年，許多人都會玩刮刮樂、大樂透等碰碰手氣，歌手林逸欣也不例外，她與家人、老公過年同樂，林爸爸是台南腦神經內科名醫，豪氣花了5000元買刮刮樂，沒想到只刮中500元；至於林逸欣老公Tony則是以夫妻倆的生日下注大樂透，一次就中了破萬元獎金，讓全家開心尖叫。
記者吳雨婕／綜合報導
林逸欣提到，他們家從11日就開始打麻將，她也笑說「麻將馬拉松」手氣最好的是爸爸，「爸爸每年總是收穫最豐，第二棒的則是林哥哥，哥哥屬於智慧型，可以一心多用。」且哥哥還有邊打牌、邊玩手遊、滑平板等絕技。
值得一提的是，林逸欣老公Tony在買大樂透時，中了5個號碼，原以為就要「財富自由」，6個號碼中了5顆，「沒想到差一顆號碼，差那麼多，扣完稅大概實得新台幣3萬元。」不過，有趣的是過程，原來Tony是用兩人的生日數字等下注，沒想到居然連開5個號碼，至今覺得嘖嘖稱奇。不過全家運用其中贏來的錢再投注，結果悉數槓龜，但一家人笑說：「有春有春」（台語：有剩有剩），將錢財的好運分享流通是好事，希望社會能更富足安樂。
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