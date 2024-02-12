日百萬網紅重川茉彌16歲生2寶！遭酸「愛玩不顧小孩」火大反擊
日本網紅重川茉彌在IG上有破百萬人追蹤，她當年以模特兒身分出道，16歲時參與錄製戀愛實境節目《今天開始愛上你》，與大1歲的網紅前田俊配對成功，兩人迅速相戀，她也隨即懷孕、閃婚，婚後育有2個小孩，不過也因此飽受爭議。近來重川茉彌在社群媒體上分享慶生照，卻遭攻擊愛玩不顧小孩，讓她火大反擊，表示雖然沒有特意表出來，但是她跟老公都盡最大的努力做好父母。
記者吳雨婕／綜合報導
重川茉彌近來在IG分享與好友一起慶生的照片，沒想到遭到攻擊，有人留言表示：「妳的孩子怎麼樣了？又把孩子留給俊了嗎？」重川茉彌隨即截圖並發文反擊：「我時不時就會收到這樣的評論，但俊和我，都會抽時間和朋友相處，儘管我經常把孩子放在首位，但外界仍常說我沒有撫養孩子，這真的很煩人。」
重川茉彌無奈表示，假設自己發布很多關於孩子的事情，又有人會說她把小孩當成工具，如果沒有曬小孩，又會被問「有在撫養孩子嗎？」無論怎麼做，都只會有更多的批評，她實在不想被如此隨意評判她育兒的事情，所以儘管她沒有刻意展現，但她與老公都會盡最大的努力做好父母的工作，要外界不要擔心。前田俊看到愛妻的文章後，也轉發該文章並發文力挺，直言：「就是這樣。有很多事情是你看不到的，但茉彌作為一個母親做得很好。」也認為照顧小孩不是媽媽一個人的責任。
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