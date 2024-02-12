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米可白回鹿港賣餅遭酸擺臭臉！高EQ曝心聲：只是分擔辛苦的女兒

▲米可白回家鄉鹿港賣餅，卻被酸擺臭臉，她展現高EQ回應。（圖／翻攝米可白臉書）
▲米可白回家鄉鹿港賣餅，卻被酸擺臭臉，她展現高EQ回應。（圖／翻攝米可白臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

女星米可白每年春節都會回到家鄉彰化鹿港，幫忙家裡賣餅，大年初一時還拍攝影片打卡，許多粉絲也前往追星，不過卻傳出有人在找米可白合照時，對方一臉沒睡飽、不爽的感覺，引起討論，米可白則是於今（12）日稍早在社群媒體展現高EQ發文回應，提到：「謝謝大家的貼心，不要為我鬥嘴了」以及「鹿港賣餅時～ 我只是個想分擔家人辛苦的女兒」。

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米可白近日在社群媒體上貼出幫家裡賣餅的工作照，卻被放大檢視，遭酸「一臉沒睡飽不爽的感覺」、「戴口罩合照，這可絕了」等留言，米可白看到後，把批評、打氣的留言都搜集起來，在社群媒體上發文回應：「謝謝大家的貼心，不要為我鬥嘴了，你們好可愛喔！」

▲米可白高EQ反擊酸民。（圖／翻攝米可白臉書）
▲▼米可白回鹿港幫忙賣餅，卻遭酸擺臭臉。（圖／翻攝米可白臉書、IG）
▲米可白直接成為店內活招牌，替自家餅舖賣力宣傳，展現親和力與大家合照。（圖／米可白IG）
 
米可白不忘回應質疑，「兒童節目時 ～我只是個喜歡孩子笑容的大姐姐；綜藝節目時～我只是個帶給觀眾歡笑的演藝人員；戲劇時～我只是個跟角色一起同喜同悲的演員；鹿港賣餅時～ 我只是個想分擔家人辛苦的女兒。」最後感謝大家喜歡每一個她，還祝福大家新年快樂，高EQ回應令人讚賞。




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