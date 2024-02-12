大年初一傳滅門慘案！山東前特警持械殺10逾人　中國官方無聲無息

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「李老師不是你老師」指出，多個消息來源稱除了十餘名死者外，現場也有十餘名傷患，他們被緊急送往隔壁沂水縣的臨沂中心醫院，由於該醫院是附近地區最大的醫院，有著三甲平等，因此傷患並未優先送往莒縣縣醫院和日照市的醫院，而是隔壁這個規模更大的醫院。
消息也稱，兇嫌年約三十歲左右，有輕微殘疾，從小被過繼給叔叔，死者家屬當中其中有一名是兇嫌的老師，使用的「土炮」由裝潢工具釘槍改造而成，但兇嫌也持刀對人砍殺，有少數目擊消息指兇手有三至五人，唯一留在現場的應為主嫌，其餘嫌犯身份有傳獄中同夥、退役軍人等，犯案動機應為學生時期恩怨。
事發當時，其餘村民先撥打120（即台灣的119，為緊急救護專線），導致發生醫護人員比警察先到場的情況，其中一名醫護趕忙救人遭蹲守現場的兇嫌襲擊喪命，目前官方派員與警察抵達現場，整個村子對外聯通道路也已封路，村口有大量官方人員看守。
在短影音平台抖音上相關影片也被刪除，但截至北京時間2月11日晚間以前，搜索「日照」、「莒縣」等關鍵字時，還會顯示其他大量槍擊案相關詞搜索記錄，不過目前這些記錄也都已被全部刪除。
許多轉發相關訊息、影像的微博帳號事後遭全面刪除，中國官方媒體、新聞台也完全看不到相關報導，外界推測由於正值農曆新年，消息應已遭中國全面封鎖，值得注意的是，由於中國內部資訊並不流通，且官方尚未出面解釋，目前仍有許多截圖與影像許多尚未經核實。就連鳳凰網先前的報導也已刪除，目前網路上只看得到《鳳凰網》以《網傳山東莒縣一男子涉嫌傷害多名村民？官方：嫌疑人已被控制》為標題的文章搜索記錄。