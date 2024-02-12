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大年初一傳滅門慘案！山東前特警持械殺10逾人　中國官方無聲無息

▲大年初一山東日照莒縣傳出大規模槍擊案，目前消息僅流傳在社群平台，對於民眾的質疑相關單位和官媒都並未對外核實或闢謠。圖為中國公安。（圖／美聯社／達志影像）
▲大年初一山東日照莒縣傳出大規模槍擊案，目前消息僅流傳在社群平台，對於民眾的質疑相關單位和官媒都並未對外核實或闢謠。圖為中國公安。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國山東大年初一驚傳駭人的大規模復仇槍殺案，消息指出至少有十餘人遇害，就連到現場救人的醫生也慘遭殺害，中國官方緊急派兵圍捕這名有著特警背景以及前科的兇手，對當地進行全面戒嚴，同時對外封殺一切消息，目前相關單位和官方並無對外證實任何細節，但長期關注中國各項時事的「X」（前身為推特）用戶「李老師不是你老師」收到大量影像投稿與消息，惟目前無法全數核實。

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根據《鳳凰網》、《網易網》和微博、X等社群平台消息指出，山東日照莒縣在大年初一（2月10日）發生大規模槍殺案，網傳至少十餘人被殺，凶手是一名被開除的軍警人員，疑似是遭莒縣洛河鎮宅科村兩家人控告，因此丟了工作落入牢獄而懷恨在心，出獄後持自制土炮火藥槍枝對當地村民進行掃射，死者還包含家中的小孩。

「李老師不是你老師」指出，多個消息來源稱除了十餘名死者外，現場也有十餘名傷患，他們被緊急送往隔壁沂水縣的臨沂中心醫院，由於該醫院是附近地區最大的醫院，有著三甲平等，因此傷患並未優先送往莒縣縣醫院和日照市的醫院，而是隔壁這個規模更大的醫院。

消息也稱，兇嫌年約三十歲左右，有輕微殘疾，從小被過繼給叔叔，死者家屬當中其中有一名是兇嫌的老師，使用的「土炮」由裝潢工具釘槍改造而成，但兇嫌也持刀對人砍殺，有少數目擊消息指兇手有三至五人，唯一留在現場的應為主嫌，其餘嫌犯身份有傳獄中同夥、退役軍人等，犯案動機應為學生時期恩怨。

事發當時，其餘村民先撥打120（即台灣的119，為緊急救護專線），導致發生醫護人員比警察先到場的情況，其中一名醫護趕忙救人遭蹲守現場的兇嫌襲擊喪命，目前官方派員與警察抵達現場，整個村子對外聯通道路也已封路，村口有大量官方人員看守。

在短影音平台抖音上相關影片也被刪除，但截至北京時間2月11日晚間以前，搜索「日照」、「莒縣」等關鍵字時，還會顯示其他大量槍擊案相關詞搜索記錄，不過目前這些記錄也都已被全部刪除。

▲關於山東滅門大規模槍擊案的報導已被刪除，但百度上還有許多人正在搜尋相關字詞。 （圖／翻攝自百度網頁）
▲關於山東滅門大規模槍擊案的報導已被刪除，但百度上還有許多人正在搜尋相關字詞。 （圖／翻攝自百度網頁）
許多轉發相關訊息、影像的微博帳號事後遭全面刪除，中國官方媒體、新聞台也完全看不到相關報導，外界推測由於正值農曆新年，消息應已遭中國全面封鎖，值得注意的是，由於中國內部資訊並不流通，且官方尚未出面解釋，目前仍有許多截圖與影像許多尚未經核實。就連鳳凰網先前的報導也已刪除，目前網路上只看得到《鳳凰網》以《網傳山東莒縣一男子涉嫌傷害多名村民？官方：嫌疑人已被控制》為標題的文章搜索記錄。


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