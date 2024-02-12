快訊／大樂透初三頭獎未開！大紅包開出20組 明日頭獎上看1.1億
大年初三大樂透第113000017期今（12）日晚間開獎，頭獎金額高達1億元，結果頭獎未開出（連1摃），下期（2月13日）預估銷售2.6億元，頭獎累積金額預估上看1.1億元。
記者葉盛耀/綜合報導
2月12日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出18組，總中獎注數為20注，其中17組為單注中獎，1組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為155組，剩餘205組，次期(2月13日)將繼續加開大紅包獎項。
📍2／12大樂透中獎號碼
由小到大依序為16、22、37、46、47、49，特別號是04。
📍2／12大樂透春節加碼「360組100萬元」
完整獎號：04、09、16、19、21、30、36、40、49
台灣彩券春節加碼已經開跑了，大樂透從2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，6日至10日期間再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項。
若6日至10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將會加開春節大紅包獎號，直到360組100萬元獎金全部送出、或是24日活動結束為止。