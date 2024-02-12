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力搶年輕選票！拜登競選團隊「開TikTok帳號」　拍快問快答闢謠

▲美國總統拜登表示，如果胡塞武裝組織持續攻擊行為，美國還會做出更多回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登表示，如果胡塞武裝組織持續攻擊行為，美國還會做出更多回應。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

隨著美國總統大選開始倒數，美國現任總統拜登也把競選連任的宣傳擴展到熱門短影音平台「TikTok」上，並在首部影片提及近期掀起大量討論的超級盃總決賽（NFL Super Bowl）、「泰勒絲陰謀論」等等，有意藉此吸引年輕選民的注意力。

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中國科技巨頭「字節跳動」旗下產品 TikTok 在美國受到廣泛質疑，多名政治人物指控其有為北京宣傳、竊取個資等疑慮，雖然批評聲浪主要來自共和黨，但拜登政府也有不少類似批評，這使拜登在TikTok宣傳競選活動格外引人關注。

根據《法新社》、《路透社》報導，拜登的競選團隊11日在TikTok上設立官方帳號@bidenhq上傳了一段影片，內容是現年81歲的拜登接受二選一快問快答挑戰，閒聊美式足球聯盟（NFL）比賽、支持哪隊奪冠等廣泛話題，拜登還笑稱如果不支持夫人吉兒（Jill Biden）長大的賓州隊伍費城老鷹隊的話，「今晚恐怕只能睡客廳了。」

由於美國不少陰謀論者近期將流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、其男友酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）與拜登掛鉤，宣稱拜登政府暗中操控超級盃，讓堪薩斯城酋長隊奪冠，這類「泰勒絲政治陰謀論」、「超級盃比賽遭動手腳」等話題成為極右翼評論者和陰謀論者批評拜登與泰勒絲的重要論述。

影片當中，拜登被問及「是否秘密操縱球賽，藉此靠泰勒絲名聲宣傳」流言時，拜登則以幽默諷刺的方式反擊「如果告訴你，我可是會惹上麻煩的」，最後則一題被問到偏好前總統川普或拜登自己時，他也笑稱「當然是拜登囉！」

目前美國有多個州份與聯邦政府禁止公務人員在官方設備上使用TikTok，但對於全面封殺TikTok的禁令，目前則遭聯邦地區法官阻擋，欲通過該法案的蒙大拿州政府則對這項裁決提起上訴。

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