開門紅！中國春節檔電影票房已達人民幣35億元　有望超越去年成績

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，由知名藝人賈玲主演和執導的《熱辣滾燙》，以近人民幣10億元的票房位列第一，韓寒導演、沈騰領銜主演的《飛馳人生2》緊隨其後，兩部電影自預售起就競爭激烈，首日票房也是雙雙突破人民幣4億元；《熊出沒·逆轉時空》則以系列作第十部之姿暫居第三，《第二十條》、《紅毯先生》和《我們一起搖太陽》則暫列四至六名。
根據中國《央視》總台電影頻道推出的《2023中國電影年度調查報告》，國產電影在中國市場已經「確立絕對優勢」，2023年全年國產電影票房為人民幣460.05億元，已連續4年佔比逾80%，2023年票房排名前10名均為中國國產影片。
《央視新聞》去年統計，農曆兔年春節檔期電影6天以來累計票房超過人民幣60.53億元（約新台幣270億元），觀影人次則超過1億，而前一年的2022年春節檔則是以人民幣60.39億元的成績作收，相較之下今年中國春節檔期票房還剩五天就已經超過去年的一半，觀影人數亦持續累積。
「民生證券」就指出，隨著中國國內優質電影上線持續復甦。目前春節檔影片陸續定檔，其中多為知名IP及導演續作，可望促使用戶觀影需求回升，而回顧去年暑假、元旦檔期的票房創歷史新高，預計2024年中國電影市場會維持春節檔期的「開門紅」，持續帶動整年的觀影市場復甦。