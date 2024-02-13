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開門紅！中國春節檔電影票房已達人民幣35億元　有望超越去年成績

▲中國農曆新年不少民眾選擇到電影院欣賞國產片，中國今年春節檔期（2月10日—2月17日）總票房突破人民幣35億元。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國農曆新年不少民眾選擇到電影院欣賞國產片，中國今年春節檔期（2月10日—2月17日）總票房突破人民幣35億元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國正值農曆新年，今年過年期間選擇進電影院觀賞「國片」的觀影人數超過5960萬人次，中國電影新片春節檔期總票房更突破人民幣35億元，相當於超過新台幣130億元，且尚有5天可繼續衝高，不少機構就指出今年中國電影春節檔期迎來「開門紅」，有望帶動中國全年的觀影市場復甦。

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中國農曆龍年春節檔期（2月10日—2月17日）話題電影不少，包含劉德華主演的《紅毯先生》、賈玲主演和執導的《熱辣滾燙》、張藝謀的新作《第二十條》、兒童賀歲片《熊出沒·逆轉時空》等，中國財經媒體《第一財經》指出，從電影數據分析服務「燈塔專業版」數據來看，截至星期一（12日）晚間12時，包含預售票在內，中國春節檔新片總票房已經突破人民幣35億元。

其中，由知名藝人賈玲主演和執導的《熱辣滾燙》，以近人民幣10億元的票房位列第一，韓寒導演、沈騰領銜主演的《飛馳人生2》緊隨其後，兩部電影自預售起就競爭激烈，首日票房也是雙雙突破人民幣4億元；《熊出沒·逆轉時空》則以系列作第十部之姿暫居第三，《第二十條》、《紅毯先生》和《我們一起搖太陽》則暫列四至六名。

根據中國《央視》總台電影頻道推出的《2023中國電影年度調查報告》，國產電影在中國市場已經「確立絕對優勢」，2023年全年國產電影票房為人民幣460.05億元，已連續4年佔比逾80%，2023年票房排名前10名均為中國國產影片。

《央視新聞》去年統計，農曆兔年春節檔期電影6天以來累計票房超過人民幣60.53億元（約新台幣270億元），觀影人次則超過1億，而前一年的2022年春節檔則是以人民幣60.39億元的成績作收，相較之下今年中國春節檔期票房還剩五天就已經超過去年的一半，觀影人數亦持續累積。

「民生證券」就指出，隨著中國國內優質電影上線持續復甦。目前春節檔影片陸續定檔，其中多為知名IP及導演續作，可望促使用戶觀影需求回升，而回顧去年暑假、元旦檔期的票房創歷史新高，預計2024年中國電影市場會維持春節檔期的「開門紅」，持續帶動整年的觀影市場復甦。

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