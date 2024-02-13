中國兒童賀歲片配音員公開反猶 批評猶太人「如蟑螂、髒得要死」
中國春節檔期電影票房突破人民幣35億元，雖然成績比起去年下滑不少，但仍有不少機構認為中國電影迎來「開門紅」，有望帶動中國全年的觀影市場復甦。不過近期其中一部兒童賀歲片《熊出沒》主創兼配音員張秉君，日前因在微博發表辱罵以色列猶太人的種族歧視言論引發爭議，有不少網友對此表達批評，但也有中國民眾反而表示「更該去看了」、「本來是單純喜歡看，現在是不得不喜歡了」。
國際中心楊智傑／綜合報導
從電影數據分析服務「燈塔專業版」的統計來看，自2月10日至2月17日的春節檔期期間中國知名的動漫兒童賀歲片《熊出沒》，今年的第十部系列作目前票房排行第三，日前該片主角動物「熊二」的配音演員，同時也是華強方特總經理助理的張秉君在微博上發表反猶言論，形容猶太人「就像蟑螂老鼠」，批評猶太人「大面積繁殖、髒得要死」。
在知乎上有中國網友發問如何看待此事，其中就有不少獲得許多用戶按讚的留言力挺張秉君的發言稱「本來是單純喜歡看，現在是不得不喜歡了」、「這下真不辱不看了」、「本來我無感的，現在不得不看了。今年帶家人小朋友支持一波。」
但也有中國網友批評張秉君的言論嚴重違反國家廣電總局及中國演藝行業協會針對藝人道德操守的有關規定，但無論是張秉君或華強方特，都沒有為張秉君的歧視言論公開表態，有中國民眾也發起向國家廣電總局提出投訴，「他的扭曲價值觀影響了眾多無知青年，並縱容了極端種族主義和納粹思想的氾濫，他造成的社會影響極為惡劣，繼續留在面向兒童文化藝術生產創作領域顯然是不合適的。」，另外也有旅外人士發起抵制抗議行動，譴責張秉君和所屬公司，並致函以色列大使館轉達致該國總理納坦雅胡。