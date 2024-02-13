人倫悲劇！農曆新年「跨省遺棄老父」 遼寧男除夕夜遭逮
農曆新年本該是闔家團圓的大日子，但今年在中國卻發生一起人倫悲劇，1名住在遼寧省大連市的男子，不知何故，竟不遠千里將老父親帶到內蒙古呼倫貝爾市，之後又將他遺棄在一處氣溫極低的觀景台，導致老父雙腳嚴重凍傷，而他則於除夕夜當晚被逮捕。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，內蒙古呼倫貝爾市，8日有民眾發現1名年邁老人獨自在街頭流浪，經警方調查，得知老人是上月29日，跟著兒子從遼寧省大連市乘坐火車，來到呼倫貝爾市海拉爾區的；隔了2天，也就是1月31日，兒子又帶父親搭車到陳巴爾虎旗莫日格勒河景區，隨後將他遺棄在一處觀景台後離開。
由於當地氣溫極低，老人雙腳嚴重凍傷，已被送往呼倫貝爾市人民醫院接受治療。
偵查人員指出，調查過程中的諸多證據都顯示，兒子是故意遺棄老父，行為造成惡劣的社會影響，已在除夕當天依法傳喚了呂姓男子並將他刑事拘留。
※【NOWnews 今日新聞
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