台南驚傳女嬰棄屍案！生母涉重嫌遭檢聲押 法院裁定交保理由曝光
本月8日下午，台南市警方接獲民眾報案，位於安南區某公園砂石堆中，發現一具女嬰遺體，警方成立專案小組深入追查，發現31歲翁姓女子涉有重嫌，10日循線將生母翁女、其21歲的同居吳姓男友拘提到案。翁女落網後聲稱，吳男不知道她產下女嬰一事，係自己獨自將女嬰帶到沙地埋下，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押，台南地院認為，翁女雖涉犯情節重大，但考量她甫生產後未滿2月，裁定2萬元交保，並限制住居。
記者林盈君／綜合報導
據了解，專案小組追查之後，發現翁女曾趁深夜時段，抱持物品徒步走向案發地點，逗留許久形跡可疑，警方經多方比對監視器畫面，最終鎖定翁女涉有重嫌。本月10日，警方持拘票前往翁女租屋處，拘提翁女與吳男到案，並查扣剪斷臍帶剪刀、手機等相關證物，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方向法院聲押，並擇期進行解剖，以釐清女嬰死因和死亡時間。
警方初步調查，翁女與吳男平日從事工地勞力工作，翁女落網後供稱，吳姓男友並不知情她生產一事，她在生下女嬰不久後，獨自將女嬰帶到沙地埋下。檢方複訊後，因翁女涉犯生母殺嬰等罪嫌，向法院聲請羈押，但台南地院考量，認為翁女甫生產後未滿2月，因此駁回檢方聲押，裁定2萬元交保，並限制住居。
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