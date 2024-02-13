快起床上路了！國道今有北返車潮　多地雷路段「塞到深夜」

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針對08:00前的路況，黃郁凱指出，北區、中區、南區、國道5號的路況大致正常，不過預估南向方面，國道3號南向土城－關西在中午時段會有雍塞，北向則有多個重點路段。
黃郁凱表示，今日國道1號北向苗栗至湖口路段從14:00起就會有雍塞情況，並出現跨夜車潮；國道3號北向關西－大溪路段則從14:00一路壅塞到21:00左右；國道5號北向宜蘭－坪林路段自中午後也會出現跨夜的車多、壅塞情況。
中部地區方面，國道1號北向南屯－后里路段、國道3號北向龍井－大甲路段在10:00左右會一路壅塞到21:00左右；國道3北向竹山－中興路段、國道3北向草屯－霧峰路段預估下午時段起有壅塞情況，並持續到22:00左右。
另，國道3號北向苑裡－香山路段也會從15:00開始有雍塞情況，並持續到跨夜；國道4號西向潭子系統－豐勢在10:00至17:00期間有車多雍塞情況；國道6號西向舊正－霧峰系統15:00至20:00左右會有一些壅塞。
南部地區的國道1號北向鼎金系統－高科路段、國道1號北向大灣至台南系統路段在中午會有壅塞；國道10號西向仁武－左營端路段從14:00到20:00左右也會有車多雍塞情況。
對於規劃今日北返的民眾，黃郁凱提醒，今日北返車流量將達到平時的1.6倍左右，建議南部民眾09:00前出發、中部地區最晚12:00前出發、國道5號用路人在09:00前出發；國道1號、國道3號用路人可改走台61線，中部地區可利用台63線或台74線、國道4號等，國道5號用路人可改走台9線。
黃郁凱提醒，今日高公局實施北向匝道封閉管制，國道1號埔鹽系統、國道3號西濱管制時間為12:00至24:00期間；國道1號虎尾、仁德、王田（雙向）為12:00至21:00；另針對南投服務區聯外便道（12:00至21:00）、國道1號西螺北向入口往西螺服務區岔道（00:00-24:00）也有封閉措施。
西部高乘載包括13:00至18:00期間、國道1號北向下營系統－頭份、國道3號北向官田系統－竹南；國道5號則從13:00至18:00期間，對國道5號北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城實施，限3人以上小車通行。
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