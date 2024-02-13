印尼大選將至！AI假影片充斥 驚見「死去獨裁者拉票」
印尼總統大選即將在本週三（14日）登場，今年受到人工智能（AI）技術發展影響，AI深偽（Deepfake）影片充斥，一段印尼前獨裁總統蘇哈托（Suharto）「死而復生」的拉票短片就在印尼網路上流傳，引發爭議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，這段約3分鐘長的影片在X平台上的觀看次數已超過470萬次，並被廣泛傳播到TikTok、Facebook和YouTube。雖然看上去相當真實，但影片中的男人顯然不是真正的蘇哈托，因為他早已於2008年去世。
報導指出，這段影片是由表態支持現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）的專業集團黨（Golkar）發布的，儘管專業集團黨沒有派出自己的總統候選人，但普拉伯沃與蘇哈托關係匪淺，前者曾是蘇哈托的女婿，也曾在蘇哈托當權時期擔任陸軍特種作戰司令部司令。
在投票倒數之際，用AI技術讓一位去世已久的領導人「復活」，明顯是為了鼓勵選民支持與蘇哈托有關的候選人及政黨。不過此事也引來不少批評，有印尼民眾譴責使用死者的臉、聲音助選，不符合道德水準：「這就是我們國家今天的狀況—讓死去的獨裁者復活，來愚弄和恐嚇我們投票。」