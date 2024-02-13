扮豬仔闖詐騙園區！網紅「晚安小雞」飛柬埔寨 直播疑遭暴打失聯
本月12日，網路直播主「晚安小雞」，獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」開設直播，未料直播過程中，疑似遭人發現並被突襲，導致直播瞬間中斷，讓網友們震驚不已。13日凌晨，妻子「愛婆」與傑哥再度開直播，證實目前已與「晚安小雞」失去聯繫，傑哥指出，首先會透過旅行社、導遊，盡速聯絡當地的導遊；其次是請阿鬧帶著錢，以最快方式飛柬埔寨了解當地狀況。
記者林盈君／綜合報導
據了解，「晚安小雞」隻身前往柬埔寨西港「凱博園區」，12日晚間，他開設直播後，曾大喊「我是豬仔」等語，並拍攝牆壁上的血手印等，隨後疑似被人發現遭爆打，直播瞬間中斷，至今仍失聯無法聯繫上。傑哥表示「晚安小雞」是獨自前往柬埔寨，當地地陪是透過朋友旅行社協助接洽安排，因此有請當地旅行社幫忙，但事發時間很晚，目前還無法聯繫上導遊。
對此，傑哥也坦言當初並不贊成「晚安小雞」去柬埔寨，但因對方堅持想給大家看不一樣的地方，才獨自前往並直播。傑哥表示，請大家不要太擔心，強調「有任何回應或消息，會請愛婆在粉專上跟大家同步」。網友們也紛紛打氣，希望「晚安小雞」能安全返台。
※【NOWnews 今日新聞
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