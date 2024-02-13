在台灣就被丟包！「每人四萬」遊越南 出團前連機票都沒訂
大年初一（10）日便有292名台灣遊客受困越南富國島，每位團員在行前便繳交5至7萬的旅費，沒想到疑因年代旅行社惡意積欠地接旅行社欠款，出團前僅繳納不到十分之一的費用給地陪，導致台灣團員們「慘被丟包」。雖然年代旅遊回應「與地陪溝通有誤」，不過這已非第一次出現「丟包事件」。部落客「印度神尤遊印度」在昨（12）日發文指出，自己和親友在出團前四個月便全額付清旅遊費用，卻在台灣便被年代旅遊丟包，引發外界輿論。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據「印度神尤遊印度」，她表示原本和爸媽及爸爸的朋友們共20多人，預計在春節前往越南富國島旅遊，出團前四個月便已付清團費，然而即將出團前卻都沒有詳細資訊，團內的姊姊驚覺不對，趕緊去了解更多資訊，才發現年代旅遊「連機票都沒訂」，感到被詐騙。於是親友們在2月8日帶著律師到年代旅遊公司，要求老闆全額退款已繳交的80多萬旅費並簽下保證書，雖然老闆林大鈞當下很豪氣地簽下保證書，但接下來便是一連串的「搞失蹤」。
部落客說：「後來就是一連串鬧劇，一下說他家裡有事、一下說在開車、一下說在確認後端、一下又說他絕對處理。一直到今天，他都沒有進一步的動作，只是一直打字拖延跟找藉口。我們一家人，還有爸爸的朋友共 20 多人，在台灣就被丟包。」她更苦笑，所以最後過年期間她不是在富國島海灘度假，而是在白沙屯海灘，且已經繳交的80多萬元旅費還不知道能不能拿回來，過年心情大受影響。
部落客指出，雖然不清楚其他被惡意欺騙的旅客狀況，但自己和親友的狀況是四個月前收取全額旅費；根本沒有買機票，更遑論安排接地旅行社；惡意拖延，持續找藉口搪塞；惡意違約，至今仍侵佔款項且遲遲不退費。
部落客表示自己和親友過去兩週多都在煩惱這件事，原本都和年代旅遊保持善意溝通，但年代旅遊遲遲不退費，加上看到富國島被丟包新聞，讓她感到也有責任說出來，請年代旅遊和美加國際旅行社負起應有責任，還受害者們一個公道。