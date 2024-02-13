中國女孩9歲存到300萬紅包錢！網羨炸：爺爺還缺孫女嗎？
拿紅包大概是每個小孩農曆新年最期待的事情之一，家中長輩多點、慷慨點的，每年領到幾萬元台幣也不在話下，但中國杭州1名9歲女童，小小年紀就已積攢了70萬人民幣，約新台幣300萬的紅包錢，成為名副其實的小富婆，還有從事金融業的母親為她存股理財，待長大就能拿回所有紅包錢，讓不少中國網友都開玩笑的問道：「爺爺還缺不缺孫女？」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《都市快報》等中媒報導，9歲的杭州女孩小雨，每逢過年過節，就能收到一大堆爺爺奶奶、外公外婆、七大姑八大姨等長輩給的紅包，今年才國小3年級，光紅包存款就已有300萬台幣，而且無疑還會繼續增加。
由於年紀還小，所以這筆錢暫時由媽媽保管，小雨的母親劉女士本身從事金融業，她幫女兒把錢分散投資，用於購買銀行理財產品和股票。
雖然家裡環境不錯，但小雨並沒有養成從小揮霍的習慣，想拿零用錢只能靠自己的努力，比如讓考試成績達標等等，所以即使已有幾百萬元存款，但平常就只有幾百元可用。劉女士宣稱，現在開始從生活細節培養女兒理財意識，等她讀大學了，就會把一部分紅包錢交給她自行管理；等到出社會工作，就會把這筆錢全額交給女兒。
9歲就存到300萬，讓不少中國民眾直呼羨慕，紛紛感嘆：「貧富差距真大」、「理財之後是一筆大財富」、「其餘會進行股票投資，這才是重點」、「真好，長大還能拿回來」。