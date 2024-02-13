NBA／拒絕獨行俠1.6億大約！Dinwiddie受訪親曝轉投湖人關鍵原因
美國職籃NBA前籃網得分好手Spencer Dinwiddie，日前在交易截止日前被交易至暴龍，隨後被球隊買斷，轉而與湖人隊簽約，雙方簽下150萬美元（約台幣4617萬）合約。Dinwiddie儘管在被交易之後，隨即前往達拉斯觀看昔日東家獨行俠的比賽，獨行俠老闆Mark Cuban也很有誠意想要網羅他，開出一份530萬美元（約1.6億台幣）合約，但最終Dinwiddie仍舊選擇湖人作為下家，今（13）日他在球隊練習結束後，也親自說明原因。
記者陳品翔/綜合報導
Spencer Dinwiddie自幼在洛杉磯長大，對於他來說能夠回到家鄉打球，是再開心不過的事。「我認為我最注意到的一件事，就是Rob Pelinka(湖人隊總經理)是第一個打電話給我的人，我認為這很重要。我在達拉斯有過一段歷史，也有其他幾支球隊向我進行了詢問，但真的看著這兩支球隊的組建，和可能達到的能力都相當優秀，我真的希望能夠幫助球隊贏得冠軍。」「回到家，我兒時的夢想實現了，有很多因素影響到我的選擇，但我真的有能力幫助球隊獲勝。就像我說的，湖人隊對我而言，是一個相當特別的地方。」
Dinwiddie也提到家人對於他將披上湖人戰袍，也感到相當激動，並說到：「對於我的家人來說，這是一個重要的時刻，我的家裡每個人都是湖人隊的球迷。我的父母都快激動哭了，基本上這對他們來說，是一個非常激動的時刻。」
在NBA賽場打滾10年的Spencer Dinwiddie，本季共替籃網出賽48場，能夠貢獻12.6分、6助攻，投籃命中率為39％，三分球命中率為32％。目前洛杉磯湖人戰績28勝26敗，暫居西部第9，下一戰將在明天於主場迎戰聯盟爐主底特律活塞，Dinwiddie預計也將迎來他的湖人隊首秀。
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