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北返車流醞釀中！中部路段車多　太晚出門小心塞到半夜

▲上午國道陸續出現車多雍塞情況，交通部高公局呼籲民眾儘早出門。（圖／記者朱永強攝，2024.02.11）
▲上午國道陸續出現車多雍塞情況，交通部高公局呼籲民眾儘早出門。（圖／記者朱永強攝，2024.02.11）

記者林志怡／台北報導

初四國道迎來北返車流，交通部高公局指出，目前中部地區的國道已經出現車多情況，且會持續到晚間或跨夜，建議北返用路人盡快出門、利用目前國道仍較為順暢時進行移動。

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高公局路況預報員黃郁凱說明，截至今日09:00，國道全線交通量為27.8百萬車公里，預估今天國道全線交通量將來到133百萬車公里，也是北向尖峰最大量時期；國道5號北向雪山隧道通過量則有1.7萬輛次，較109年春節連假同期增加5%。

黃郁凱說，目前北區路況大致正常，但國道5號北向宜蘭－坪林路段已經開始有車多情況，台中系統、埔鹽系統北向也出現車多情況，南部地區路況也大致正常。

黃郁凱表示，今日國道1號北向苗栗至湖口路段從14:00起出現跨夜車潮；國道3號北向關西－大溪路段目前已有壅塞情況，並會出現跨夜情況；國道5號北向宜蘭－坪林路段自中午後也會出現跨夜的車多、壅塞情況。

中部地區方面，國道1號北向西螺－埔鹽系統、國道1號北向南屯－后里路段、國道3號北向龍井－大甲路段，早上已經有車多情況，預估會持續到22:00左右；國道3北向竹山－中興路段、國道3北向草屯－霧峰路段預估下午時段起有壅塞情況。

另，國道3號北向苑裡－香山路段也會從15:00開始有雍塞情況，並持續到跨夜；國道4號西向潭子系統－豐勢在10:00至17:00期間有車多雍塞情況；國道6號西向舊正－霧峰系統15:00至20:00左右會有一些壅塞，建議北返民眾早點出發。

南部地區的國道1號北向鼎金系統－高科路段、國道1號北向大灣至台南系統路段在中午會有壅塞；國道10號西向仁武－左營端路段從14:00到20:00左右也會有車多雍塞情況。

黃郁凱提醒，今日高公局實施北向匝道封閉管制，國道1號埔鹽系統、國道3號西濱管制時間為12:00至24:00期間；國道1號虎尾、仁德、王田（雙向）為12:00至21:00；另針對南投服務區聯外便道（12:00至21:00）、國道1號西螺北向入口往西螺服務區岔道（00:00-24:00）也有封閉措施。

西部高乘載包括13:00至18:00期間、國道1號北向下營系統－頭份、國道3號北向官田系統－竹南；國道5號則從13:00至18:00期間，對國道5號北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城實施，限3人以上小車通行。

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