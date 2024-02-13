MLB／狂！大谷翔平擊球初速高達175公里 美媒驚呼：這是火箭砲
洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（13）日在戶外練打收到好效果，他在21次揮擊中，有10發全壘打出現，大谷自認狀況好，而數據顯示，他已經轟出初速高達175公里的球，並且有48％的機率會是全壘打，這讓美國媒體嚇到，《USA Today》就以「火箭砲」來形容大谷的揮擊實力。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平受訪時表示，「自從我受到腹斜肌拉傷以來，這是我第一次在戶外擊球，所以我有點小心，但總體來說我感覺很好。我在打擊網裡的所有揮棒感覺都很好而且很有威力，所以我認為應該已經無大礙。」
大谷的訪問透露出他的自信與擊球實力，而他的打擊教練，也是道奇打擊教練Robert Van Scoyoc在一旁看到數據都傻眼，「他比其他球員都還更有爆發力，有速度、有威力，他比一般的選手都還更快可以做到很多事。」
此外，大谷的打擊也引發很多美國媒體讚嘆，《USA Today》就寫下：「這個男的即便經過手術，還是可以敲出火箭砲，真的很令人感到很不可思議。」
大谷的擊球速度可以到175公里之快，並且有48％的機率會形成全壘打，這讓大谷更有機會角逐今年的全壘打王，並且目標MVP。
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