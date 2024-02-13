我也有地圖！蒲亭想合理化侵烏 蒙古前總統po文吸逾800萬人朝聖
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），近日接受美國保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）專訪時，講述了他口中的俄羅斯歷史，想藉此合理化對烏克蘭開戰一事，以及「烏克蘭自古以來就是俄羅斯一部分」的主張。不過有關說法隨即遭到蒙古前總統額勒貝格道爾吉（Tsakhia Elbegdorj）打臉。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《商業內幕》等外媒報導，額勒貝格道爾吉12日在X平台上曬出幾張地圖，其中一張顯示15世紀蒙古帝國的範圍，以及當時所謂的俄羅斯相比於蒙古有多麼渺小，還諷刺的打下：「在蒲亭講話後，我找到了蒙古的歷史地圖。別擔心，我們是一個和平、自由的國家。」
額勒貝格道爾吉此舉意在告訴蒲亭，如果依照他的邏輯，烏克蘭是俄羅斯「自古以來的領土」，那麼蒙古國就該擁有俄羅斯的大部分。該則貼文po出短短沒幾天，就已有超過830萬次的點擊率。
報導指出，蒙古帝國曾經是世界上最大的帝國，領土覆蓋了歐亞大陸的大部分地區，包括現代中國、大多數的俄羅斯、烏克蘭等等。
報導提到，雖然蒙古政府並未公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭一事，但額勒貝格道爾吉一直相當支持基輔，曾呼籲世界民主國家必須更團結，為烏克蘭提供獲勝所需的物資。
額勒貝格道爾吉曾於2009年6月至2017年7月出任蒙古總統，並曾擔任2屆蒙古國總理，以其擁護民主、自由意志主義之政見聞名，改革派政策使他獲得許多國家的稱讚，被視為蒙古民主化和反貪污的重要推手。