影／離奇！印尼足球選手比賽中突遭雷擊身亡 外媒曝光恐怖畫面
印尼本月(10)日在足球場上發生一起恐怖雷擊事件，比賽進行途中，一名足球選手突然遭到雷擊，儘管一開始送醫後仍有呼吸心跳，但最終卻因傷勢過重，宣告不治身亡。根據現場民眾拍攝到的影片，清楚記錄下當下雷擊的恐怖畫面，這是印尼一年內第2次發生類似的雷擊事件，也讓不少民眾認為，是否在惡劣的天氣氣候之下，必須採取適當決策，不要讓球員們冒著生命危險在場上奮戰。
記者陳品翔/綜合報導
根據外媒《nexta_tv》報導，這起雷擊球員事件發生在印尼西爪哇的希里旺奇體育館（Siliwangi Stadium），兩支足球球隊10日在當地進行友誼賽，當地時間當時為下午4點20分，比賽正在進行中，35歲選手拉哈賈（Septain Raharja）在場上突然遭到雷擊，雖然他在意外發生後還有呼吸心跳，送醫後仍舊傷重不治。
從現場觀眾拍攝的影片可以看到，球場突然冒出一道橘色火光，拉哈賈也不幸遭到雷擊中，他隨即倒在場上，場面相當恐怖，其他球員見狀也立刻衝上前查看拉哈賈的狀況。
事實上，這不是印尼第一次發生這樣的類似事件。東爪哇省博瓊內哥羅縣2023年11月舉行的「Soeratin U-13盃」比賽時，一名足球球員遭閃電擊中，心臟隨即驟停，球隊緊急將他送至醫院搶救，儘管在搶救後約20分鐘左右，一度有恢復心跳，後來仍因傷勢惡化不幸過世。印尼短短一年內發生2次相同事件，也讓許多當地民眾認為，有必要對比賽時的惡劣天候，制定相關保護球員的防護措施，若是再度遭遇惡劣天候，負責比賽的相關單位也必須有所動作。
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