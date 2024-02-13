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NBA／Wembanyama太可怕！第二次大三元　10「火鍋」5助攻創下紀錄

▲Victor Wembanyama大爆發，馬刺對暴龍比賽中，他拿下大三元表現，單場27分、14籃板、10阻攻、5助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲Victor Wembanyama大爆發，馬刺對暴龍比賽中，他拿下大三元表現，單場27分、14籃板、10阻攻、5助攻。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Victor Wembanyama太恐怖！聖安東尼奧馬刺今（13）日跟多倫多暴龍隊交手，結果馬刺新星Victor Wembanyama出賽29分鐘就完成27分、14籃板、10次阻攻（火鍋），還送出5次助攻，幫助馬刺以122:99贏球，根據《ESPN》統計，他是史上第一位在30分鐘內10次阻攻又可以拿下5次助攻的超級菜鳥球員。Victor Wembanyama也證明自己有角逐新人王的本事。

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Victor Wembanyama身高高達7呎4吋，相當於身高224公分，臂長8呎，因此，要從他手中得分，並不是很容易，他在這場比賽有很多精彩攻守演出。

第三節OG Anunoby嘗試要投三分球，他也有很大的空擋，但遇到Victor Wembanyama，卻不是這麼回事。

全場球迷都歡聲雷動，因為Victor Wembanyama創造了歷史，他是史上第六次有菜鳥球員單場David Robinson

史上最多大三元（含火鍋）球員是「非洲天王」Hakeem Olajuwon，而Dikembe Mutombo也有10次，David Robinson也有9次紀錄。

此外，David Robinson還曾生涯4項成績都上雙，馬刺隊另一位單場大三元（含火鍋）的為Artis Gilmore。

Clint Capela是前一次NBA有大三元（含火鍋）的球員，要回溯到2021年的1月22日，他代表老鷹隊出戰灰狼隊，他攻下13分、19籃板、10火鍋。

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