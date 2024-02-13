「晚安小雞」飛柬埔寨直播失聯！刑事局、外交部：未接獲家屬求援
本月12日，網紅「晚安小雞」獨自前往柬埔寨，勇闖「凱博園區」直播，未料直播過程中，疑似遭人發現被突襲毆打，導致直播瞬間中斷，目前妻子「愛婆」哽咽證實「失聯中」，就連導遊也不見蹤影，消息傳出引發社會輿論。對此，刑事局國際刑警科表示，目前尚未接到「晚安小雞」家屬聯繫警方求助，另外，外交部也未接獲急難救助請求。
記者林盈君／綜合報導
據了解，網路直播主「晚安小雞」於12日，獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」開設直播，過程中曾大喊「我是豬仔」等語，並拍攝牆壁上的血手印等，不料疑似被當地人發現，突遭襲擊暴打痛毆，直播瞬間中斷，至今仍失聯無法聯繫上。
13日凌晨，「晚安小雞」的妻子「愛婆」與傑哥開直播，證實目前已與「晚安小雞」失去聯繫，傑哥指出，首先會透過旅行社、導遊，盡速聯絡當地的導遊；其次是請阿鬧帶著錢，以最快方式飛柬埔寨了解當地狀況。傑哥也坦言，當初並不贊成「晚安小雞」去柬埔寨，但因對方堅持想給大家看不一樣的地方，才獨自前往。傑哥並表示「有任何回應或消息，會請愛婆在粉專上跟大家同步」。
※【NOWnews 今日新聞
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