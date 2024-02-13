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女神IU合體影后！31秒MV預告釋出　湯唯扮女兒告白：喜歡她

▲湯唯（右）在IU（左）新MV中飾演「女兒」，兩大女神過招讓人相當期待。（圖／翻攝自X）
▲湯唯（右）在IU（左）新MV中飾演「女兒」，兩大女神過招讓人相當期待。（圖／翻攝自X）

記者楊慧玲／綜合報導

韓國音源女王IU（李知恩）日前推出先行曲〈Love wins all〉，與男團BTS成員V（金泰亨）合拍的MV頗獲好評，近日又傳出好消息，20日即將發行的迷你6專《The Winning》中，她與影后湯唯合體扮母女，湯唯更溫暖告白：「出演MV的理由很簡單，因為喜歡IU。」

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▲影后湯唯驚喜出演韓國音源女王IU的新MV。（圖／翻攝自tangwei_mbox IG）
▲▼韓國音源女王IU（上圖）的新MV驚見影后湯唯（下圖）演出，兩大女神合體讓粉絲相當驚喜。（圖／翻攝自tangwei_mbox IG）
▲影后湯唯驚喜出演韓國音源女王IU的新MV。（圖／翻攝自tangwei_mbox IG）
IU官方昨（12）日晚間公開收錄曲〈Shh..〉MV預告，31秒MV預告中可見湯唯趴在汽車方向盤上，接著她與IU出現在同一間屋子裡，IU瞬間掀開地板，螢幕上也出現了「THERE WAS A SONG」的字幕。湯唯透過IU經紀公司表示，「我也像其他人一樣喜歡IU的才能、性格和歌曲。 這是我在這段時間演藝活動中第一次出演MV，能和IU一起感到很幸福，在現場學到了很多東西」。對於劇中角色，湯唯也神祕透露：「IU既扮演了我的媽媽，又扮演了我的朋友，是非常有趣的關係。」

事實上，湯唯曾在2015年參與劉若英〈我要你好好的〉，當時MV記錄她和劉若英、周迅、桂綸鎂幾人錄音互動過程，不算是真正演出MV，此次她與IU合作〈Shh..〉才算是她首次演出MV。迷你6專《The Winning》將於韓國時間20日下午6點推出，〈Shh..〉MV則於23日0點公開。

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