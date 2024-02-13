張克帆炒股慘賠！「身家4000萬14天全沒」 驚人月收入曝光
近期鮮少在公開場合露面的藝人張克帆，日前參與錄製節目《單身行不行》，他分享25歲時第一次買股票，卻在連續14天遇到跌停板，讓他14天內慘賠全部身家4000萬，一個月的驚人收入也跟著曝光。
記者吳雨婕／綜合報導
張克帆透露，當年是校園歌手時期，一個月會接到10至11場的活動，「唱唱活動，一個月（收入）就是50至60（萬）。」算一算，年收近2000萬的他把錢都拿去買股票，玩當沖的話一天還可以賺到80萬。當時他買入的第一支股票是中強電子，但買下後，從平盤到漲停，到中午就變跌停，「當時新聞就寫說董事長掏空公司，連續14天跌停。」後來又買了遠森科的股票，一張26元，他一口氣買了1200張，說完讓現場眾人驚呼。
張克帆提到，才買完一天就賠了高達500萬，因緣際會下聽到李登輝講的兩國論，就想說改放空的方式，「有一支股票叫精業，我90來不及買，漲到110就放空一下，結果那天精業因為Yahoo買下奇摩公司大賺，我直接被軋到250，到最後差不多4000萬就沒了，人生有夠悲慘。」炒股失利的他，讓他一度賠光身家，之後他在朋友的建議下，於2002年時買了可成的股票，至今沒有賣出，至於4000萬身家，也已經平回來了。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道