NBA／熟悉的浪花兄弟回來了！合力轟破50分 勇士129：107勝爵士
NBA勇士「浪花兄弟」Klay Thompson和Stephen Curry同場發威，K湯轟下全場最高26分，Curry攻下25分，包括第四節的5個三分球，聯手率隊129：107大勝爵士，喜迎5連勝。
記者廖聿偉/綜合報導
勇士總經理Mike Dunleavy、副總裁Rick Celebrini和主帥Steve Kerr都親赴塞爾維亞參加前助理教練Dejan Milojevic的葬禮。Milojevic在美國時間1月16日在鹽湖城的球隊晚宴上心臟病發作，次日去世。
本場比賽由助理教練Kenny Atkinson帶領勇士，浪花兄弟帶隊力挺，首節就有7個球員投進三分球，之後一路領先，擴大差距至22分，勝負底定。
Thompson取得了自美國時間1月12日對陣公牛後的單場最高得分。Andrew Wiggins攻下17分，Jonathan Kuminga進帳14分，連續31場得分達雙位數。
爵士Jordan Clarkson攻下22分，但下半場僅貢獻了兩分。Collin Sexton進帳22分，Lauri Markkanen拿下19分。爵士上周交易了主力球員Simone Fontecchio、Kelly Olynyk和Ochai Agbaji，主要換取了選秀權，戰力下滑。