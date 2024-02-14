大年初五開工好煩躁！「收假症候群」恐成憂鬱症 醫教緩解方式
農曆新年年假來到最後尾聲，今（14）日大年初五也已有不少行業開工，而在回歸生活、工作或學習時，許多人會感到情緒不適或備感壓力，這時就要小心「假期後憂鬱」的症狀，精神科醫師楊聰財提醒，收假憂鬱通常3至7天即可恢復，期間可多做運動、調整飲食、透過社群分享生活調整狀態，若一週後仍感到不適，則可到身心科、精神科諮詢醫師意見。
記者張志浩／綜合報導
台北長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，「假期後憂鬱」指的是假期後的「憂鬱心情」或「負面情緒」，休假後回到職場較容易感到壓力，所以會有假期後憂鬱情緒相當正常，若這樣的情緒已超乎一般情緒反應的程度，自己調適不來且影響生活與工作，輕者可能是「適應障礙」，重者可能是「憂鬱症」，此時應尋求專業協助或治療，並嘗試在工作中尋求成就感，才是最正向健康的生活態度。
楊聰財則指出，一般人在作息不正常的情況下，大約5天左右就會出現時差，且收假症候群不只會發生在生活、工作壓力較大的人身上，若本身時間控管能力差，也可能因工作做不完或虛度時間而感到情緒不穩，不只影響做事效率，也會傷害和同事、同學間的關係。
🟡收假症候群怎麼解決？
楊聰財提及，想處理收假症候群，首先要調整好作息，盡量在晚上11點左右入睡、早上7點起床，空閒時間可多從事慢跑、打球等運動，促進活動力和多巴胺，以及和情緒、睡眠相關的血清素、影響反應能力的腎上腺素等，飲食則要避免刺激的食物，包括炸、烤、辣、過油的食物等，適量攝取蔬菜、水果，維持飲食均衡。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也補充，假期結束後難免會產生失落感，這時可告訴自己距離下一次的假期計畫，時間更接近了可著手再去安排；或想像在明年或是下個長假規劃活動讓自己重啟期待，重要的還是安排正常睡眠時間、計畫休閒或社交活動、制定好的常規，幫助自己平靜工作、保持規律運動，若無法改善，建議應立即尋求心理健康相關專業人員的協助，幫助自己重拾健康身心。