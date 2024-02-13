「晚安小雞」闖柬埔寨直播！疑遭軍人毒打倒地失聯 妻含淚發聲了
網路直播主「晚安小雞」昨日獨自前往柬埔寨「凱博園區」冒險，卻因行蹤暴露遭園方毒打倒地哀嚎，目前生死不明失聯中，其妻「愛婆」今（13）日凌晨5時許，與友人傑哥開直播，證實此事，也發文求救。
記者林莞茜／綜合報導
晚安小雞妻子在事發後，於臉書粉絲專頁上發文表示「已經拜託司機去問問看 請當地相關警察去查詢了 人在2000多公里外…現在只能等」，隨後便開直播，向大家證實「聯絡不上小雞」。
友人傑哥指出，首先會透過旅行社、導遊，盡速聯絡當地的導遊；其次是請阿鬧帶著錢，以最快方式飛柬埔寨了解當地狀況。
傑哥坦言，當初並不贊成「晚安小雞」去柬埔寨，但因對方堅持想給大家看不一樣的地方，才獨自前往。傑哥強調，有任何回應或消息，會請愛婆在粉專上跟大家同步。
不過，刑事局國際刑警科稱目前尚未接到「晚安小雞」家屬聯繫警方求助，外交部也未接獲急難救助請求。
※【NOWnews 今日新聞
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