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「晚安小雞」闖柬埔寨直播！疑遭軍人毒打倒地失聯　妻含淚發聲了

▲晚安小雞獨自闖柬埔寨園區，被園區軍人發現疑遭暴打，目前失聯中。（圖／翻攝自晚安小雞直播）
▲晚安小雞獨自闖柬埔寨園區，被園區軍人發現疑遭暴打，目前失聯中。（圖／翻攝自晚安小雞直播）

記者林莞茜／綜合報導

網路直播主「晚安小雞」昨日獨自前往柬埔寨「凱博園區」冒險，卻因行蹤暴露遭園方毒打倒地哀嚎，目前生死不明失聯中，其妻「愛婆」今（13）日凌晨5時許，與友人傑哥開直播，證實此事，也發文求救。

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晚安小雞妻子在事發後，於臉書粉絲專頁上發文表示「已經拜託司機去問問看 請當地相關警察去查詢了 人在2000多公里外…現在只能等」，隨後便開直播，向大家證實「聯絡不上小雞」。

▲本月12日，「晚安小雞」獨自前往柬埔寨「凱博園區」直播，疑似遭人發現被突襲毆打，導致直播中斷，目前妻子哽咽證實失聯中。（圖／翻攝晚安小雞臉書）
▲本月12日，「晚安小雞」獨自前往柬埔寨「凱博園區」直播，疑似遭人發現被突襲毆打，導致直播中斷，目前妻子哽咽證實失聯中。（圖／翻攝晚安小雞臉書）
友人傑哥指出，首先會透過旅行社、導遊，盡速聯絡當地的導遊；其次是請阿鬧帶著錢，以最快方式飛柬埔寨了解當地狀況。

傑哥坦言，當初並不贊成「晚安小雞」去柬埔寨，但因對方堅持想給大家看不一樣的地方，才獨自前往。傑哥強調，有任何回應或消息，會請愛婆在粉專上跟大家同步。

▲13日凌晨，妻子「愛婆」與傑哥開直播，證實目前已與「晚安小雞」失去聯繫（圖／翻攝晚安小雞臉書）
▲13日凌晨，妻子「愛婆」與傑哥開直播，證實目前已與「晚安小雞」失去聯繫（圖／翻攝晚安小雞臉書）
不過，刑事局國際刑警科稱目前尚未接到「晚安小雞」家屬聯繫警方求助，外交部也未接獲急難救助請求。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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