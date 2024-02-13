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2024龍年招財！慎「3禁忌」毀財運　財位放開運「4植物」還旺貴人

▲2024龍年大年初四迎財神，招財位也要除舊佈新，選對開運「4植物」財源滾滾還旺貴人；慎「3禁忌」恐毀財運人緣，一篇整理招財植栽好選擇。　（圖／有肉SUCCULAND提供）
▲2024龍年大年初四迎財神，招財位也要除舊佈新，選對開運「4植物」財源滾滾還旺貴人；慎「3禁忌」恐毀財運人緣，一篇整理招財植栽好選擇。　（圖／有肉SUCCULAND提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024大年初四迎財神，龍年想好好招財，財位也要除舊佈新，選對開運「4植物」放財位不只財源滾滾來還會旺貴人，但也要謹慎若誤觸「3禁忌」恐毀財運窮整年，幫大家一篇整理招財植栽好選擇。　

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台灣知名植藝品牌「有肉SUCCULAND」便分享2024龍年專屬的「開運植栽」，選對植物正財滾滾來。加碼提醒春節「3禁忌」植物，易生口舌又帶刺，不知不覺毀掉氣場還不自知。民眾還要記得，擺放在財位植物不只過年要除舊布新，平時更應多注重打掃，別讓財位囤積灰塵，才能真正旺財。

▲推薦放財位必備「好運花」。（圖／有肉SUCCULAND提供）
▲推薦放財位必備「好運花」。（圖／有肉SUCCULAND提供）
▲好運花又名「長壽花」，光是名字就相當討喜。（圖／有肉SUCCULAND提供）
▲好運花又名「長壽花」，光是名字就相當討喜。（圖／有肉SUCCULAND提供）
📌開運招財植栽1：「好運花」
擁有紅、粉、黃、橘等多種繽紛花色的「好運花」，被視為「帶旺財位植栽」的首選，鮮豔花朵能讓財位充滿生機，尤其好運花又別名「長壽花」，更具財運、好運綿延之意。

▲「發財樹」讓財位喜氣，旺財有道。（圖／有肉SUCCULAND提供）
▲「發財樹」枝葉茂密，好像有數不完的金幣。（圖／有肉SUCCULAND提供）
📌開運招財植栽2：「發財樹」
適合搭配好運花的植栽還有名字同樣充滿財氣的「發財樹」，圓型厚實、帶著光澤閃耀的葉片，就好像枝枒上長滿一個個金幣。只要日曬充足，葉片顏色就會呈現青綠色；若種植於窗邊等半日照處，葉片顏色將呈現深綠色。

▲「金錢樹」讓財位喜氣，旺財有道。（圖／有肉SUCCULAND提供）
▲「金錢樹」讓財位喜氣，旺財有道。（圖／有肉SUCCULAND提供）
📌開運招財植栽3：「金錢樹」
同樣有著富貴喜氣名字的「金錢樹」，樹型像極了天使展開翅膀般開展，不太挑生長環境的耐旱又耐陰的特性，幾乎適合所有財位，加上金錢樹還可以淨化空氣，也是許多人擺放財位的首選。

▲選用紅黃暈染的招財蝴蝶蘭設計出「喜盈春曉」，象徵新年喜迎收穫，新的一年勢如破竹、 鴻運當頭。（圖／有肉SUCCULAND提供）
▲選用紅黃暈染的招財蝴蝶蘭設計出「喜盈春曉」，象徵新年喜迎收穫，新的一年勢如破竹、 鴻運當頭。（圖／有肉SUCCULAND提供）
📌開運招財植栽4：「蘭花」
高雅貴氣的蘭花向來是年節花禮首選，擺在財位上則象徵財源取之有道、貴人不間斷；不同蘭花更有吉祥、順利等祝福意涵。

▲擺放財位忌帶刺植物、或假植栽，避免影響氣場。（圖／有肉SUCCULAND提供）
▲擺放財位忌帶刺植物、或假植栽，避免影響氣場。（圖／有肉SUCCULAND提供）
📌春節「3禁忌」植物：假花假植栽、藤蔓植物、帶刺植物
很多人為了方便可能會選擇假植栽，殊不知假花、假植物雖然好看又不用費心照顧，但實際上可是無法帶來生命盎然的氣場，使空間缺少生命力；而在搭配上彈性多元的藤蔓植物，雖然近年受文青風格喜愛，可是在風水上有易生口舌之爭的說法；而明顯刺狀的植物，也被視為過於強勢。若要放在財位開運旺貴人的話，還是謹慎為妙。

▲台北101大樓89樓「秘境花園觀景台」，展出花藝大師凌宗湧《蕨美之蘭》年度特展。（圖／台北101提供）
▲台北101大樓89樓「秘境花園觀景台」，展出花藝大師凌宗湧《蕨美之蘭》年度特展。（圖／台北101提供）
另外，喜歡花卉的民眾，不妨趁年節假期到台北101大樓89樓「秘境花園觀景台」走走，台灣花藝大師凌宗湧聚焦台灣蘭島、蕨類王國美譽，精心策畫了《蕨美之蘭》年度特展，運用台灣最具代表性的蘭花、蕨類等美麗植物作為主角，結合全台各地當季花卉，打造台灣最高的雲端花藝造景，每季更將以一種花卉色調為主題規劃，每個月更換當季花植，領略台灣四季之美。

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