2024龍年招財！慎「3禁忌」毀財運　財位放開運「4植物」還旺貴人

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📌開運招財植栽1：「好運花」
擁有紅、粉、黃、橘等多種繽紛花色的「好運花」，被視為「帶旺財位植栽」的首選，鮮豔花朵能讓財位充滿生機，尤其好運花又別名「長壽花」，更具財運、好運綿延之意。
📌開運招財植栽2：「發財樹」
適合搭配好運花的植栽還有名字同樣充滿財氣的「發財樹」，圓型厚實、帶著光澤閃耀的葉片，就好像枝枒上長滿一個個金幣。只要日曬充足，葉片顏色就會呈現青綠色；若種植於窗邊等半日照處，葉片顏色將呈現深綠色。
📌開運招財植栽3：「金錢樹」
同樣有著富貴喜氣名字的「金錢樹」，樹型像極了天使展開翅膀般開展，不太挑生長環境的耐旱又耐陰的特性，幾乎適合所有財位，加上金錢樹還可以淨化空氣，也是許多人擺放財位的首選。
📌開運招財植栽4：「蘭花」
高雅貴氣的蘭花向來是年節花禮首選，擺在財位上則象徵財源取之有道、貴人不間斷；不同蘭花更有吉祥、順利等祝福意涵。
📌春節「3禁忌」植物：假花假植栽、藤蔓植物、帶刺植物
很多人為了方便可能會選擇假植栽，殊不知假花、假植物雖然好看又不用費心照顧，但實際上可是無法帶來生命盎然的氣場，使空間缺少生命力；而在搭配上彈性多元的藤蔓植物，雖然近年受文青風格喜愛，可是在風水上有易生口舌之爭的說法；而明顯刺狀的植物，也被視為過於強勢。若要放在財位開運旺貴人的話，還是謹慎為妙。
另外，喜歡花卉的民眾，不妨趁年節假期到台北101大樓89樓「秘境花園觀景台」走走，台灣花藝大師凌宗湧聚焦台灣蘭島、蕨類王國美譽，精心策畫了《蕨美之蘭》年度特展，運用台灣最具代表性的蘭花、蕨類等美麗植物作為主角，結合全台各地當季花卉，打造台灣最高的雲端花藝造景，每季更將以一種花卉色調為主題規劃，每個月更換當季花植，領略台灣四季之美。