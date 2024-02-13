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慰勉新竹艦海巡辛勞　陳建仁：持續挹注資源優化執法、工具及待遇

▲行政院長陳建仁前往台北港海巡基地新竹艦，慰勉春節期間堅守崗位、不辭辛勞守護海疆安全的海巡隊同仁。（圖／行政院提供）
▲行政院長陳建仁前往台北港海巡基地新竹艦，慰勉春節期間堅守崗位、不辭辛勞守護海疆安全的海巡隊同仁。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

今（13）日是農曆初四，行政院長陳建仁前往台北港海巡基地新竹艦，慰勉春節期間堅守崗位、不辭辛勞守護海疆安全的海巡隊同仁。陳建仁致詞表示，今日視察的新竹艦，為海巡署建造的第二艘4000噸級巡防艦，船上並配置專業醫療設備，可用作醫療救護船，充分發揮救生救難及醫療照顧功能，另強調上任以來陸續核定相關預算，優化海巡同仁執法、工具與待遇三大環境，相信在海巡同仁的努力下，國內海洋業務將會做到盡善盡美。

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陳建仁指出，台灣是四面環海的海島國家，海洋是我國最大的資源與最重要的安全屏障，但長達1200公里的海岸線，卻容易成為有心人士不法犯罪的管道。在海委會及1萬1千多名海巡同仁共同努力下，台灣維護海域治安及查緝毒品走私成果已是全球有目共睹、享譽盛名。因此今日特別前來台北港海巡基地新竹艦慰問辛苦的海巡同仁，感謝大家全年無休，尤其在春節假期仍保持高度戒備，落實海上救生救難機制，保障台灣海疆安全，讓國人能夠安居樂業。

陳建仁提到，去年8月，北部地區機動海巡隊也前往日本東北方外海執行屏東籍「旭承輝」號漁船失火救援案，航行長達3300浬，耗時12天，最終順利將船上10名船員平安接駁返台。因為有各位的付出，讓台灣漁民能夠安心在海上作業，實在是台灣的福氣，他要向大家致上高度的肯定與敬意。

陳建仁表示，今日視察的新竹艦，為海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」建造的第二艘4000噸級巡防艦，與同型的「嘉義艦」和今年3月即將投入服勤的「雲林艦」，為我國海上執法目前最大噸級的巡防艦，且船上亦配置專業醫療設備，可用作醫療救護船，充分發揮救生救難及醫療照顧功能，實為一項創舉，也代表我國海巡工作已不斷精進、向上提升，為我國海域治安及國家安全提供最好的保障。

陳建仁指出，1624年荷蘭人乘船來台建造熱蘭遮城，400年來台灣已發展成為優質的海洋國家。總統蔡英文上任後，更積極推動「向海致敬」的海洋國家政策，2018年在高雄成立「海洋委員會」，將海洋事務提升至中央層級，展現國家對海洋的重視。而海委會在主委管碧玲帶領之下，積極推動海洋事務發展，並極力爭取相關預算，盼能精進海巡同仁執行海上勤務所需設備，他也予以核定通過，陸續優化海巡同仁執法、工具與待遇三大環境，相信在海巡同仁的努力付出下，我國海洋業務將會做到盡善盡美。

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