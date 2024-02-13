快訊／晚安小雞疑現身IG！自爆現況「好怕手機收走」 嚴重傷勢曝
直播主「晚安小雞」昨（12）日獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」，未料卻在直播過程中疑似被人發現並遭暴打，直播瞬間中斷，一度失聯引起外界熱議。而晚安小雞稍早疑似現身IG回報現況，曝光傷勢為「醫生說腦部撕裂傷」，並表示：「好怕手機被收走，感謝你們一路以來的支持。」
記者賴禹妡／綜合報導
今日稍早疑似為晚安小雞IG小帳＠goodnight_chicken_fans發了2則限時動態，寫下「哥姐我目前被送到一間醫院了，大家不要為我擔心，願一切安好」、「哥姐這裡訊號好差，目前醫生說腦部撕裂傷，好怕手機被收走，感謝你們一路以來的支持」。
不過，雖然發文口吻與晚安小雞十分相似，但該IG帳號沒有發布其他內容，且建立時間為2024年1月，因此難以確認帳號的真實性，而之後該帳號也遭移除，網頁顯示為「找不到頁面」。
回顧整起事件，晚安小雞12日隻身前往柬埔寨西港「凱博園區」，晚間開設直播後，曾大喊「我是豬仔」等語，並拍攝牆壁上的血手印，隨後疑似被人發現遭爆打，直播瞬間中斷，後續聯繫不上讓外界十分擔心。
13日凌晨，妻子「愛婆」與傑哥再度開直播，證實目前已與晚安小雞失去聯繫，傑哥表示晚安小雞是獨自前往柬埔寨，當地地陪是透過朋友旅行社協助接洽安排，因此有請當地旅行社幫忙，但事發時間很晚，目前還無法聯繫上導遊。首先會透過旅行社、導遊，盡速聯絡當地的導遊；其次是請阿鬧帶著錢，以最快方式飛柬埔寨了解當地狀況。
※【NOWnews 今日新聞
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