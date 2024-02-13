明天上路一樣卡！開車北返9點前快出門　下午一路塞到傍晚

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃郁凱表示，今日國道1號北向苗栗至湖口路段都呈現車多壅塞情況；東部地區如台中系統、埔鹽系統、西螺等，也都有北向車多壅塞，南部區域則集中在台南與高雄都會區，國道5號北向宜蘭－坪林路段也有車多情況。
明日北向苗栗－湖口路段，從14:00起至20:00還是會有車多雍塞情況，國道3號北向關西－大溪路段16:00到20:00也會有雍塞情況，國道5號北向宜蘭－坪林路段從09:00起、預計壅塞到晚間20:00左右。
中部地區方面，國道1號北向西螺－埔鹽系統、國道1號北向南屯－后里路段，會從10:00壅塞至18:00左右，國道3北向竹山－中興路段、國道3北向草屯－霧峰路段預估下午時段起有壅塞情況；國道3號北向龍井－大甲路段、國道3號北向苑裡－香山路段， 雍塞時段預估為14:00至20:00左右。
國道4號西向潭子系統－豐勢在13:00至15:00期間有車多雍塞情況；國道6號西向舊正－霧峰系統16:00至19:00左右會有一些壅塞。
南部地區的國道1號北向鼎金系統－高科路段、國道1號北向大灣至台南系統路段在10:00到中午會有壅塞；國道10號西向仁武－左營端路段從15:00起也會有車多雍塞情況。
更多「龍年走春攻略」相關新聞。