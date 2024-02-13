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明天上路一樣卡！開車北返9點前快出門　下午一路塞到傍晚

▲明（13）日部分北向路段仍會持續出現車多壅塞情況，交通部高公局建議用路人提早出門。（圖／NOWnews攝影中心）
▲明（13）日部分北向路段仍會持續出現車多壅塞情況，交通部高公局建議用路人提早出門。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林志怡／台北報導

初四國道北返車流湧現，且明（13）日部分北向路段仍會持續出現車多壅塞情況。交通部高公局指出，目前國道多處北向路段呈現車多壅塞情況，明日各區多個北向路段在中午過後車多，且多會持續到傍晚，建議南部與國道5號用路人09:00前出發，中部用路人則建議12:00前出發。

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高公局路況預報員黃郁凱說明，截至今日15:00，國道全線交通量為73.5百萬車公里，預估今天國道全線交通量將來到133百萬車公里，也是北向尖峰最大量時期，目前北向路段多有車多雍塞情況；國道5號北向雪山隧道通過量有2.8萬輛次，較109年春節連假同期增加3%。

黃郁凱表示，今日國道1號北向苗栗至湖口路段都呈現車多壅塞情況；東部地區如台中系統、埔鹽系統、西螺等，也都有北向車多壅塞，南部區域則集中在台南與高雄都會區，國道5號北向宜蘭－坪林路段也有車多情況。

明日北向苗栗－湖口路段，從14:00起至20:00還是會有車多雍塞情況，國道3號北向關西－大溪路段16:00到20:00也會有雍塞情況，國道5號北向宜蘭－坪林路段從09:00起、預計壅塞到晚間20:00左右。

中部地區方面，國道1號北向西螺－埔鹽系統、國道1號北向南屯－后里路段，會從10:00壅塞至18:00左右，國道3北向竹山－中興路段、國道3北向草屯－霧峰路段預估下午時段起有壅塞情況；國道3號北向龍井－大甲路段、國道3號北向苑裡－香山路段， 雍塞時段預估為14:00至20:00左右。

國道4號西向潭子系統－豐勢在13:00至15:00期間有車多雍塞情況；國道6號西向舊正－霧峰系統16:00至19:00左右會有一些壅塞。

南部地區的國道1號北向鼎金系統－高科路段、國道1號北向大灣至台南系統路段在10:00到中午會有壅塞；國道10號西向仁武－左營端路段從15:00起也會有車多雍塞情況。

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