「晚安小雞」闖柬埔寨遭暴打！失聯15小時現身 自曝被電擊棒凌虐
網路直播主「晚安小雞」昨日獨自前往柬埔寨「凱博園區」冒險，深夜卻因行蹤暴露遭園方毒打倒地哀嚎，其妻「愛婆」今（13）日證實此事，並稱聯絡不上他；事發後15小時，晚安小雞再度開直播，只見他滿頭是汗，衣服也被割破，透露被電擊棒凌虐、控制，甚至臉部、頸脖也有傷痕，模樣相當狼狽。
記者林莞茜／綜合報導
網路直播主「晚安小雞」12日獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」，深夜開直播直擊現場，還在過程中大喊「我是豬仔」等語，並拍攝牆壁上的血手印等，不料疑似被身穿軍裝人員發現，隨後遭襲擊暴打，畫面也被中斷，生死不明。
13日清晨5時，「晚安小雞」妻子「愛婆」與友人傑哥開直播，證實聯絡不上「晚安小雞」，最後也強調有任何回應或消息，會請愛婆在粉專上跟大家同步。
事發後15小時，晚安小雞現身開直播，稱自己已逃亡出來，而畫面中的他看起來相當狼狽，不只頭髮被剃到相當凌亂，脖子上還疑似有勒痕、手臂有挫傷，手更是不由自主地在發抖且滿頭是汗。
晚安小雞也驚恐的說「我知道這一切是我自作自受，我不怪誰，我怪自己，都是我的錯，都拿自己的身體拚」，更透露自己整晚被拿槍的男子壓制，還被電擊棒凌虐，身上的三四千塊美金被搶走，整個直播時間僅19多分鐘。