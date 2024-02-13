謝賢傳初二癱瘓送醫！好友氣炸曬照發文 87歲狀態曝光
謝賢是港星謝霆鋒的爸爸，今年已經87歲，他在2022年時以《殺出個黃昏》奪下金像獎影帝寶座，不過由於年紀大了，這幾年時常傳出健康亮紅燈，行動不方便等消息，所幸每次都是虛驚一場。沒想到近日又傳出謝賢在大年初二時癱瘓送醫，讓他的好友得知消息後，氣得在社群媒體發文駁斥。
記者吳雨婕／綜合報導
近日網路上瘋傳謝賢在初二時癱瘓緊急送醫的消息，他的好友，也就是張國榮的前經紀人知道後，隨即駁斥是假消息，在微博發文表示：「大年初二聯同大老爺及閨密狄波拉與四哥（謝賢）拜年，四哥精神奕奕，狀態超好，開心的有說有笑吃著蘿蔔糕，看看電視，非常開心！本來沒打算post這張合照，因突然看到YouTube的不實新聞，感到非常憤怒，這樣詛咒這位老人家，真想問這個歹毒的始作俑者，居心何在！」
陳淑芬還附上與狄波拉、謝賢聚會的照片，照片中可以看到謝賢穿著橘紅色西裝外套，裡頭是紅色Polo衫，戴著墨鏡，精神狀況看起來很好，還面露微笑，根本不是如傳聞中的癱瘓送醫。
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