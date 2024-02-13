晚安小雞脫逃地點找到了！旁邊「整排渡假飯店」　友回應造假疑點

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晚安小雞在直播中驚恐地說「我知道這一切是我自作自受，我不怪誰，我怪自己，都是我的錯，都拿自己的身體拚」，更透露自己整晚被拿槍的男子壓制，還被電擊棒凌虐，身上的三四千塊美金被搶走，整個直播時間僅19多分鐘。
而四叉貓劉宇稍早發文指出，「大家別擔心！我已經掌握到晚安小雞的位子了」，表示他根據半小時前晚安小雞的直播畫面，並無聊使用街景地圖比對後發現，晚安小雞人就在大馬路旁邊開直播，旁邊則是一整排海灘渡假飯店，「感覺是個蠻安全的地方」。
從Google Map上實際查看位置，四叉貓劉宇公布的地點位在柬埔寨西哈努克港的奧特斯海灘（Otres Beach），該地被公認為歐美人的渡假天堂，也是當地熱門海灘渡假勝地。周遭有許多星級飯店、渡假旅館包含 Le Otres Beach Boutique、Sea Breeze Resort、Sahaa Beach Resort等。
此外，同為探險直播主、也是晚安小雞的員工兼好友「阿鬧」，稍早也開直播透露現況，表示晚安小雞確定已經逃出，他們已聯繫相關人士確認所在位置，並設法去將晚安小雞安全帶回，而晚安小雞關閉直播後，仍持續與他們保持聯繫，因此請外界不用擔心。
阿鬧也在直播中回應觀眾質疑的最大疑點，為何刑事局及外交部都沒接獲報案？阿鬧表示，他們昨晚其實已有備案，但可能程序還沒走到，不知為何新聞媒體先爆出此事。同時一再強調「沒有人會想拿自己的命開玩笑，發生什麼事情，從頭到尾只有他一個人知道而已」。
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