籃球／收心！農曆假期結束 中華男籃開訓、備戰亞洲盃資格賽
2025亞洲盃資格賽將在本(2)月22日於台北和平籃球館火熱開打，首場賽事由中華男籃對戰紐西蘭。本屆亞洲盃資格賽共24支隊伍分成6組，中華隊分至B組，同組另有香港、菲律賓及紐西蘭。賽事採3階段主客場制，每階段每支隊分別進行2場對戰，分組前二名直接晉級會內賽，分組第三名參加外卡賽，共6隊爭取外卡前四名進入會內賽。本場賽事為男籃資格賽第一階段賽事，依抽籤結果，中華隊在2月22日進行主場第一場賽事對戰紐西蘭，2月25日將移師菲律賓進行客場賽事。
記者廖聿偉/綜合報導
中華隊24人大名單由不同層級的聯賽好手共同組成，包含CBA、T1聯盟、PLG、SBL及UBA等選手在內，本階段賽事已有15名選手，自2月5日起展開集訓，其中包括劉錚、阿巴西、林俊吉、張家禾及游艾喆等各路球星。
經過農曆春節年假短暫休息後，今(13)日再度展開緊鑼密鼓的集訓。教練團則由義大利籍Gianluca Tucci教練擔任本階段中華男籃的技術顧問，總教練則由杭州亞運中華男籃代表隊桑茂森總教練再次領軍。
本賽事預計於農曆年後，由年代售票系統開放售票，最低票價為500元。另外本次比賽由愛爾達體育臺進行轉播。