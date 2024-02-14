情人節馬上有對象！10秒內測出「誰是你的靈魂伴侶」趣味心理測驗
2月14日大年初五，適逢西洋情人節「馬上有對象」脫單必看！10秒內測出「誰是你的靈魂伴侶」趣味心理測驗，從逛夜市習慣、怎麼選擇犒賞自己的大餐、到冬季取暖方法等日常生活6個問題，由IKEA助攻來找出和你最速配的靈魂伴侶，神準命中你的人格類型，是行動力滿分的IKEA鯊鯊、開朗樂觀的黃金獵犬、還是享受生活的大棕熊。
記者蕭涵云/綜合報導
生活處處是細節，你可知道日常一舉一動都在透露著每個人真實的性格，IKEA推出「找尋你的靈魂伴侶」趣味心理測驗，簡單6個問題、只要花上10秒憑直覺選答，就能神準命中你的人格類型。
心理測驗的問題透過逛夜市習慣、犒賞大餐的選擇到冬季取暖方法等日常行為，剖析你的個性特點，並加碼分享與你天生一對的靈魂伴侶。《NOWnews今日新聞》記者實測結果，是個性開朗樂觀的黃金獵犬，身為人群中的開心果還會有點害怕寂寞；靈魂伴侶是「行動力滿分的鯊鯊」。
身為最有人氣的IKEA鯊鯊，擁有超乎常人的第六感，只要認為是對的事情，就會勇往直前立刻執行，是朋友中衝鋒上陣的勇者、擁有衝第一的高強行動力，憑感覺對待生活；行動力超強的鯊鯊，靈魂伴侶是「深謀遠慮的猩猩」。
而看起來慵懶無比的IKEA棕熊，具有冬眠的「宅」屬性，最喜歡待在地毯上耍廢、窩在家裡享受生活；和棕熊天生一對的靈魂伴侶，則是「順應自然的海龜」。
IKEA「找尋你的靈魂伴侶」心理測驗結果，還加碼公開專屬的開運法寶，推薦10款永續環保好物，從簡單的使用LED燈泡，使用環保餐具吃植物素肉丸，到更換省水閥等改變，讓生活更美好。一起和另一半測看看，或把測驗丟給心上人，看看他是不是正巧就是你的靈魂伴侶。